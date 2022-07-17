Как отправиться на отдых в ОАЭ и не пожалеть

Любовь Воронина («Слетать.ру») вернулась из поездки в Дубай и поделилась с подписчиками телеграм-канала «Крыша ТурДома» наблюдениями, как сделать отпуск в ОАЭ еще приятнее.

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Например, можно сэкономить на перелете, если выбрать flydubai. Накануне вылета этот перевозчик иногда продает горящие билеты. Любовь отметила, что подобные акции сейчас встречаются очень редко.

Если у туриста нет валюты, то ее необязательно покупать перед вылетом в ОАЭ, чтобы не терять деньги при двойной конвертации. По прилете в аэропорт можно зайти в тематическую группу в телеграме и написать, какая сумма рублей имеется для обмена. В ответ участники чата предлагают свои варианты.

Если не хочется платить депозит в отеле, то нужно попросить администрацию закрыть мини-бар и сообщить, что оплачивать покупки будете наличными. Обычно в отелях идут навстречу постояльцам, но лучше этот момент обсудить перед заселением.

Еще один важный момент, о котором иногда забывают туристы, – при посадке на рейс в ОАЭ нужно показать обратный билет. Эти ограничения ввели еще в начале пандемии коронавируса, но не все перевозчики следовали таким правилам. Бывают моменты, когда обратный билет не требуют, но лучше перестраховаться. Если на руках нет распечатанного документа, то можно показать электронную версию. Некоторые подписчики «Крыши ТурДома» отметили, что впервые слышат о необходимости предоставления обратного билета: «Про обратный билет первый раз такое слышу, в этом году 4 раза летала и flydubai, и "Аэрофлотом", и никто не спрашивал про обратный билет».