Россиянка рассказала, почему в Выборге не любят туристов

Стало известно, что жители Выборга, Анапы, Геленджика не любят туристов. С негативной реакцией со стороны жителей туристических городов столкнулась русская путешественница. По ее словам, местные не любят приезжих, так как они отдыхают «как в последний раз», чем сильно мешают окружающим.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Граждане Выборга, по словам туристки, не любят приехавших по конкретным причинам: их раздражают неубранный мусор, шум, неуважение и хамство по отношению к местным и другим отдыхающим.

Есть еще одна причина такого отношения, говорит девушка. В городе есть историческая часть, на территории которой нет пешеходных дорожек. Из-за этого туристы гуляют по проезжей части и мешают автомобилистам. Водителям приходится ехать медленнее, чтобы не задавить людей, информирует sm.news.