Россиянам перечислили способы сэкономить в отпуске

Сэкономить в отпуске можно, если отказаться от алкоголя и такси, посоветовал психолог Андрей Зберовский. В беседе с «Вечерней Москвой» он перечислил россиянам и другие способы, которые помогут сберечь семейный бюджет.

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В первую очередь сэкономить поможет отказ от распития крепких спиртных напитков, так как человек тратит много денег, когда выпивает, особенно если это происходит в незнакомой компании, уверяет психолог. Также, по его словам, на отдыхе в курортных городах можно не пользоваться такси, а ходить пешком или ездить на общественном транспорте.

Также сберечь деньги на отдыхе поможет грамотный выбор мест покупки еды, считает специалист. По его мнению, если человек поехал в отпуск не по системе all inclusive, стоит приобретать продукты питания в магазинах для местных жителей, а не для туристов. Цены в них обычно ниже, а качество лучше. Питаться вне дома также стоит в больших заведениях — Зберовский считает, что цены и риск отравиться в них ниже.

Тем, кто едет на отдых с детьми, психолог советует взять с собой из дома термосумку, в которой можно будет носить с собой на прогулки или пляж заранее купленные в магазине мороженое и воду для ребенка. А чтобы по окончании отпуска не остаться без средств, стоит некоторую сумму денег заранее оставить дома, добавляет он.