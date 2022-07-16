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3 часа назад

Россиянам перечислили способы сэкономить в отпуске

Lenta.ruиещё 2

Сэкономить в отпуске можно, если отказаться от алкоголя и такси, посоветовал психолог Андрей Зберовский. В беседе с «Вечерней Москвой» он перечислил россиянам и другие способы, которые помогут сберечь семейный бюджет.

Россиянам перечислили способы сэкономить в отпуске
Фото: ShutterstockShutterstock

В первую очередь сэкономить поможет отказ от распития крепких спиртных напитков, так как человек тратит много денег, когда выпивает, особенно если это происходит в незнакомой компании, уверяет психолог. Также, по его словам, на отдыхе в курортных городах можно не пользоваться такси, а ходить пешком или ездить на общественном транспорте.

Также сберечь деньги на отдыхе поможет грамотный выбор мест покупки еды, считает специалист. По его мнению, если человек поехал в отпуск не по системе all inclusive, стоит приобретать продукты питания в магазинах для местных жителей, а не для туристов. Цены в них обычно ниже, а качество лучше. Питаться вне дома также стоит в больших заведениях — Зберовский считает, что цены и риск отравиться в них ниже.

Тем, кто едет на отдых с детьми, психолог советует взять с собой из дома термосумку, в которой можно будет носить с собой на прогулки или пляж заранее купленные в магазине мороженое и воду для ребенка. А чтобы по окончании отпуска не остаться без средств, стоит некоторую сумму денег заранее оставить дома, добавляет он.

Ранее были названы самые популярные среди россиян направления для спонтанных поездок. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные бронирования пользователей. По результатам их исследования оказалось, что чаще всего россияне спонтанно едут в Москву (40 процентов билетов куплено день в день), Санкт-Петербург (12 процентов) и Екатеринбург (6,6 процента).

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