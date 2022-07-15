Что происходит в «Деревне 12 призраков»

Плакли — это деревня в английском графстве Кент, которая известна самым большим количеством призраков на душу населения. Ее даже называют «Деревней двенадцати призраков» или же «Заповедником привидений». Что известно об этом месте и какие легенды о нем ходят, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Flickr/histogram_man Flickr/histogram_man

Местные жители уже привыкли к мистическим проявлениям в своей деревне и не боятся «своих призраков». Приезжим туристам, они с удовольствием рассказывают истории о привидениях, а также подсказывают, где их найти. У каждого из 12 призраков своя история.

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Так, например, по дороге из Плакли в Малтманз-Хилл время от времени появляется карета, запряженная четверкой лошадей, по пастбищу бродит дух полковника, обвиненного в похищении крупной денежной суммы, а на одной из улиц можно наткнуться на фантом сельского учителя, который наложил на себя руки из-за безответной любви.

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На древнем мостике ночным посетителям иногда встречается Призрак пожилой цыганки. По легенде, в давние времена ее обвинили в чародействе и именно в этом месте сожгли на костре. Также в деревне довольно часто встречается призрак черного мельника, который является людям, предвещая грозу. В Плакли также есть два духа женщин — сестер, одна из которых появляется в белых одеждах, а другая в красных. Их так и прозвали — Леди в белом и Леди в красном.

За железнодорожной станцией, возле карьера, обитает еще один призрак — дух рабочего, которого ночью придавило обвалившимся грунтом. А в старинном деревенском парке можно разглядеть призрак предводителя разбойников, которого казнила его же банда.

Не обошлось в деревне и без романтических историй: так, в центре Плакли можно увидеть призрак монаха, который прогуливается с дамой. Говорят, он при жизни не смог сдержать обет целомудрия, поэтому-то и обречен на вечные муки. А его избранница, когда об их отношениях стало известно, свела счеты с жизнью, выпив яд.

Самый удивительный фантом — это призрак собаки, которую из-за бешенства застрелили полицейские. Как рассказывают местные жители, увидеть это привидение проблематично, а вот услышать можно запросто. Практически каждую ночь раздается жуткий вой, который разносится далеко вокруг.