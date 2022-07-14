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2 часа назад

Россиянам подсказали неожиданную альтернативу отдыху в ОАЭ

Inc-News

Эта страна во многом еще остается загадочной и неизведанной для наших туристов. Между тем, туда уже запущены авиарейсы, солнце, пляжи, отели и сервис там ничуть не хуже разрекламированного отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

Россиянам подсказали неожиданную альтернативу отдыху в ОАЭ
Фото: Inc-NewsInc-News

А туры на курорты этой страны начинаются всего от сорока одной тысячи рублей на человека при двухместном размещении в четырехзвездочном отеле на базе завтраков. Речь идет о маленьком, спокойном и очень уютном Бахрейне, где, как пояснила глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова, отдохнуть действительно можно дешевле, чем в ОАЭ.

Чтобы въехать в Бахрейн, российским путешественникам необходимо иметь при себе всего лишь загранпаспорт и оформленная онлайн виза. Кстати, визу можно сделать за пятнадцать долларов по прилету прямо в местном аэропорту.

Заграница,Марина Макаркова,
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