На Курилах построят туристический кластер за 900 млн. руб

Компания «Архипелаг Онекотан» намерена реализовать проект по строительству на Курильских островах рекреационного кластера. Инвестиции оцениваются на уровне 900 млн руб., сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Согласно документации, новые туристические объекты появятся на островах Парамушир, Онекотан, Шумшу, Шикотан, Атласова, Харимкотан, Расшуа и Ушишир. Сдача первой стадии намечена на 2024 год.

В частности, к этому сроку на Парамушире должны возвести туристскую деревню в бухте Шелехова. Она станет своеобразной точкой входа для гостей, посещающих архипелаг. Здесь разместятся дома для приема отдыхающих, пункты проката спортивного инвентаря, заведения общепита. При этом для туристов будут предусмотрены прогулочные маршруты со смотровыми площадками, трассы для катания на велосипедах, квадроциклах, снегоходах и байдарках. Для любителей морского отдыха подготовят места рыбалки.

На Онекотане планируется оборудовать пирсы для причаливания катеров. Здесь проложат 30 км туристических троп с возможностью посещения вулкана Креницына. Что касается оставшихся островов, то там девелопер готов возвести современные глемпинги для размещения отдыхающих.