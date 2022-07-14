3 способа отдохнуть в ОАЭ и не разориться

Объединенные Арабские Эмираты – одно из самых популярных направлений для отдыха в данный момент. Море, обжигающий песок, удивительная культура и многое другое привлекают туристов со всего мира. Однако у отдыха в ОАЭ есть и свои минусы. Один из главных – цены. Они тут заоблачные буквально на все: начиная от продуктов питания и заканчивая проживанием в отелях.

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Сэкономить, отправившись в эту страну, едва ли удастся. Но не разориться вполне реально, если соблюдать несколько правил. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Выбирайте низкий сезон

Дороже всего в ОАЭ стоят путевки на ноябрь и апрель – это месяца считаются идеальными для отдыха здесь. Значительно сэкономить можно, если отправиться в страну шейхов в зимние месяцы. К тому же, зимой вам не придется прятаться от удушающей жары: температура в январе-феврале чуть выше 20 градусов. И еще один плюс – именно в это время в местных магазинах проходят крупные распродажи.

Отправляйтесь не в Дубай

ОАЭ – это семь эмиратов, каждый из которых может удивить не меньше Дубая, а цены там будут ниже. Например, в Фуджейру приезжают за дайвингом, в Аджман за уединенным отдыхом без толп туристов, а Рас-эль-Хайм за всем сразу – здесь можно отдохнуть с семьей, провести медовый месяц или потусоваться с друзьями.

Покупайте продукты в супермаркетах и пробуйте стритфуд

В ОАЭ множество отличных ресторанов, но если бюджет ограничен, не стоит ужинать в них каждый день. Отведайте уличную еду (местный фалафель и кебаб того стоят) и обязательно посетите скромные кафе с национальной кухней. Цены там на порядок ниже, чем в популярных ресторанах, а еда отличная. Обратите внимание на ракак, хэррис, чибабы и верблюжье мясо.