Где находится ядовитый сад с растениями-убийцами

Вообще-то сады тут появились еще в 1750 году, а после Второй мировой войны их забросили. Пока за дело не взялась нынешняя хозяйка замка Алник Джейн Перси — герцогиня Нортумберлендская, отличающаяся специфическим чувством юмора. "Рамблер" рассказывает, как здесь появился ядовитый сад, каждое растение которого способно убить.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Фанаты Гарри Поттера наверняка узнают замок Алник, здесь было снято много эпизодов, а кроме поттерианы, здесь снимали "Айвенго" и один из сезонов "Аббатства Даунтон". Кстати, это второй по размеру жилой замок в Англии. Первый — всем известный Виндзорский.

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По словам Джейн Перси, ядовитыми растениями она заинтересовалась, когда оказалась на раскопках госпиталя, который когда-то специализировался на ампутации конечностей. Среди находок были анестезиологические губки, их пропитывали специальным раствором и закрывали ими дыхательные пути. Человек отключался и приходил в сознание спустя много часов, когда начинался процесс заживления. Раствор состоял из экстрактов ядовитых растений, подобранных в идеальной пропорции. Позже герцогиня посетила остатки садов Медичи в Италии, и там поняла, что ей тоже нужен ядовитый сад.

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Кстати, сад привлекает много туристов, посещение платное, но экскурсию проводит сама герцогиня, а все вырученные деньги идут на содержание замка и прилегающих садов.

Здесь растут самые разнообразные ядовитые растения — белладонна, болиголов, гельземий, паслен, олеандр, тис и многие другие, на выращивание некоторых из них пришлось получать специальное разрешение. А самые опасные обнесены сеткой, чтобы никто не смог к ним приблизиться даже случайно.