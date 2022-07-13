В Турции построили 200-метровый туннельный аквариум

В аквариуме туристы смогут увидеть не только морских рыб, но также рептилий и даже крокодила.

В Турции построили уникальное для мира сооружение - туннельный аквариум. Он находится в Трабзоне и соединяет долины Табахане и Загнос. Как сообщается, длина аквариума составляет почти 200 метров, а площадь - 3,5 тыс. квадратных метров.

Аквариум разделен на восемь различных зон. В первой посетители смогут увидеть подводную фауну бразильской реки Амазонки и озера Малави. Во второй находится террариум с рептилиям, в третьей - крокодил. В четвертой зоне представлены морские рыбы, а в пятой - информация об анатомии акул и их среде обитания. Шестая зона - это площадка "прикоснись и узнай", а в седьмой зоне находится пещера, состоящая из разных видов обитателей глубинных вод моря. И, наконец, восьмая зона посвящена Турции. Там обитают водные животные турецких морей.