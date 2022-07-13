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1 час назад

Туроператоры подсчитали, сколько нужно денег для семейного отдыха в Турции

Сравни.ру

Средний чек тура в Турцию в июле-августе 2021 года на семью из троих человек у двух крупнейших туроператоров составил €1731 и €1920.

Туроператоры подсчитали, сколько нужно денег для семейного отдыха в Турции
Фото: Сравни.руСравни.ру

В 2022 году путёвка в Турцию у тех же двух компаний составляет €3367 и €3800. Таким образом, за год семейный отдых в Турции подорожал почти в два раза, сообщает Ассоциация туроператоров России.

При этом по курсу ЦБ на 13 июля 2021 года путёвки стоили 153,4 тысячи ₽ и 170,1 тысячи ₽, а на 13 июля 2022 года — 197,8 тысячи ₽ и 223,3 тысячи ₽ соответственно, подсчитал Сравни. За год курс евро снизился почти в полтора раза.

«Во второй половине июля семье с одним ребёнком недельный тур на курорты Антальи обойдётся минимально в 161 тысячу ₽ на всех — это примерно на 25% выше, чем в том же периоде 2021 года», — отмечают в ещё одной крупной компании.

Основной причиной роста цен все игроки рынка называют ситуацию с авиаперевозками. При этом клиентов, готовых покупать туры по текущим ценам, много.

Ранее в Level.Travel подсчитали, что тур на семь дней на двоих в Турцию будет стоить около 172 тысяч ₽.

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