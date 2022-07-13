Где отдохнуть в Грузии на море в 2023 году

Красивая и древняя страна (Сакартвело по-грузински) славится старинной культурой и цивилизацией, ведущей свою историю с Древнего Рима. Отдых в Грузии в 2023 году подарит массу эмоций и впечатлений от потрясающей кухни, живописной природы, колоритной архитектуры и невероятного гостеприимства.

Фото: Клео.ру Клео.ру

Это государство восхищает невероятными видами, гастрономическими изысками, приемлемыми ценами. Можно насладиться чистыми пляжами, пройтись по достопримечательностям, познакомиться с местными традициями. За одну поездку узнать эту колоритную страну вряд ли получится, поэтому можно отдельно разобрать места, где отдохнуть на море в 2023 году.

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Список курортов:

Батуми. Этот город называют столицей Аджарии. Он третий по территории и второй по численности людей — после Тбилиси и Кутаиси. В городе свой аэропорт, необыкновенный Старый город, прекрасные музеи, крупный ботанический сад и удивительный Батумский бульвар, который тянется вдоль побережья на несколько километров.

Кобулети — второй по территории город, сочетание современного курорта и советской здравницы. Здесь много новых гостиниц, имеются и санатории, которые были построены в начале 90-х годов. Поселиться можно как в отеле, так и в частных домах. Очень часто можно встретить новые сооружения по соседству со старыми полуразрушенными строениями. Туристам очень нравится 10-километровый пляж с участками гальки и чёрного песка, полезного для здоровья.

Уреки — самый маленький посёлок-здравница. Он располагается на западе страны между Поти и Кобулети. Прославилось это место благотворным действием магнитного песка, поэтому сюда приезжают люди с болезнями суставов, нервной системы, сердца и сосудов, а также органов дыхания. Вода в этом крае значительно теплее, чем в других местах. Поскольку курорт небольшой и туризм развит слабо, цены за такой отдых в Грузии в 2023 году будут относительно небольшими.

Гонио и Квариати — баланс между морскими и горными пейзажами. Эти два небольших поселка граничат друг с другом и имеют один пляж. Здесь много гор, тянущихся до моря. Для посещения можно рекомендовать крепость и водопад Андрея Первозванного. Особых развлечений здесь нет, но при желании можно доехать до Батуми за 10 минут.

Сарпи — крохотная деревня на границе с Турцией. Особенность этого места — чистая вода, уютные пляжи, скалы, с которых ныряют в воду. Соседство с другой страной позволяет выезжать в Трабзон на общественном транспорте. Много уютных ресторанов, готовых баловать местной национальной кухней.

Шекветили — это миниатюрный уголок страны, неподалеку от Кобулети. Это место для семейного времяпровождения, где есть сосновый лес и полезный черный песок. Если станет скучно, легко доехать до достопримечательностей Аджарии. Это местечко обычно выбирают семьи с детьми или те, кто ищет уединения. Здесь можно посетить Монастырский комплекс Шемокмеди, парк «Цицинантела», парк «Грузия в миниатюрах». Проживание выбирают в гостиницах, гостевых домах или частном секторе.

КОГДА ЛУЧШЕ ЕХАТЬ ОТДЫХАТЬ В ГРУЗИЮ В 2023 ГОДУ

Благоприятным временем для туристов считается весна и осень из-за меньшего количества людей. Также следует отметить комфортную температуру воздуха, низкие цены на жилье в этот период. Если выбирать исключительно отдых на море, то лучше отдать предпочтение августу и сентябрю. Любители горнолыжного курорта могут приезжать с конца декабря по начало весны и найдут комфортную для себя погоду.

Многие туристы выбирают эту страну с экскурсионной целью, для них оптимальным месяцами будут апрель, май и октябрь. Основные причины такого выбора — низкие цены на перелеты и проживание.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ ГРУЗИИ — ОБЗОР С ЦЕНАМИ

В стране довольно приемлемые цены на сервис, поэтому здесь можно отдохнуть в элитных отелях за доступную стоимость. Огромное множество красивых и современных отелей, способных удовлетворить даже самого требовательного туриста. Во всех регионах — Кахетии, Боржоми, Казбеги — найдутся гостиницы, больше всех их именно в Кахетии. Подробно рассмотрим несколько вариантов с ценами на проживание.

Румс Отель

По праву считается самой знаменитой сетью гостиниц в Грузии и визитной карточкой страны. Остановиться можно в Бакуриани, Казбеги, Батуми и, конечно, в Тбилиси. Главная изюминка отелей — изумительный пейзаж, который открывается с веранды и балконов номеров на горы, например, знаменитый Казбек.

Славится это место вкусными завтраками, качественными банными принадлежностями, хорошими кроватями и уютными гостиными с изображением различных достопримечательностей. Но везде имеются свои минусы, один из них — отзывы о сильной слышимости в номерах.

Стоимость зависит от уровня номера. Цены по уровню комфорта:

стандартный двухместный номер за 2 гостей на 5 ночей — 106 тыс. руб.;

двухместный номер с видом на горы — 110 тыс. руб.;

представительский номер с кроватью размера king-size и видом на лес — 135 тыс. руб.

Эко Хаус Мериси

Относительно новый отель, его открытие пришлось на период пандемии — лето 2020 г. У отдыхающих имеет высокую популярность, поэтому лучше бронировать домики за пару месяцев. Концепция этого отеля — расположение в горах Аджарии, поэтому создается невероятное ощущение возвышенности над ними.

Основной особенность этих заведений — номера с панорамными видами на горные вершины. Кроме того, домики манят наличием джакузи и гамаков с качелями. Каждый домик предлагает стеклянную спальню, джакузи на открытом воздухе, гамак, дровяную печь, заварочный чайник, собственную площадку для пикника, просторную веранду, санузел. Везде есть Wi-Fi.

Цены на этот вид проживания также зависят от количества людей в номере, общей площади, оснащения. Средний чек от 90 тыс. руб.

Рэдиссон Блю Батуми

По праву принадлежит к категории элитных заведений, поэтому здесь часто останавливаются для проведения деловых встреч, конференций. Находится в Батуми, что позволяет не только отдыхать на море, но и пройтись по главным достопримечательностям. До пляжа Иверия всего 3-5 минут ходьбы.

Здесь функционируют сезонный открытый и постоянный крытый бассейны. К услугам гостей великолепный ресторан на крыше, где накрывается завтрак по типу «шведский стол». Очень часто гости пишут хвалебные отзывы о меню, где имеются блюда из свежих морепродуктов.

Из удобств отмечают наличие кондиционера, сейф для ноутбука и ванную комнату с банными принадлежностями. Изюминка спален — большие французские окна и деревянные полы. Прогулка по берегу моря — любимое занятие приезжих, тем более что это 7 минут ходьбы от гостиницы.

Всего в нескольких километрах находится аэропорт, что существенно упрощает дорогу. Если планируете приехать на машине, в наличии бесплатная парковка. Правила въезда стандартные, как и в других местах. Любители спорта и фитнеса могут посетить тренажерный зал, а те, кто предпочитает SPA, могут сходить в сауну и паровые бани.

Персонал отлично владеет русским, английским и грузинским языками, что позволяет любому гостю чувствовать себя комфортно. Цена за стандартный одноместный номер колеблется в пределах 16-18 тыс. руб.

Гостиница Тбилиси Марриотт

Достойный отель, расположенный на центральной улице города, но при этом в тихом переулке. Удобством этого заведения бесспорно признано его местоположение, которое дает возможность пеших прогулок до памятников города. Например, расстояние до Пантеона писателей и проспекта Руставели составляет чуть больше километра. Неподалеку от них — Проспект Агмашенебели, откуда легко выйти на площадь Константина Марджанишвили. Популярными местами для посещения считаются Старый город и Национальный ботанический сад, дойти до которых можно за 25 минут.

Гурманы, желающие полакомиться креветками, могут посетить французский ресторан, Тиффани бар и Террасу Тбилиси — все здесь же, на территории отеля. В отличие от других мест, номера тут оформлены в классическом стиле, оснащены всем современным и необходимым. Еда интернациональной кухни отвечает любому капризному вкусу. Цены на проживание более доступные, чем в ранее приведенных заведениях.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ГРУЗИИ

Эта уникальное государство с удивительной природой не оставляет равнодушным ни одного человека. Здесь чудесным образом сочетаются великолепные горы и древнейшие сооружения. Нужно не меньше месяца, чтобы посмотреть все интересные места. Однако в реальности на отдых сложно потратить такое количество времени, поэтому нужно выбрать заранее локации для прогулок.

Методы осмотра достопримечательностей:

аренда машины;

выездные туры из Тбилиси с гидом;

самостоятельная езда по стране на автобусах и маршрутках.

Список мест для посещения:

Старый Тбилиси. Любой грузин посоветует обязательно на пару дней остановиться в этом месте. Тут можно посмотреть на богемный Солалаки, древнейший район Авлабари и Абанотубани, знаменитый своими банями, стоящими на природных серных источниках. Город известен своими знаменитыми постройками — это крепость «Нарикала», храмы Метехи и Норашен, дворец «Сачино», церковь Анчисхати, католический собор Сиони. Мцхета дорожит каждый житель, т. к. этот собор считается святыней и колыбелью грузинского христианства. Даже Лермонтов воспевал эти церкви в своих творениях. Обязателен к просмотру монастырь Джвари, попав в который, многие испытывают благоговейный трепет. Уплисцихе — доисторический город с пещерами вблизи Гори, по которому хочется вскарабкаться. Внешне напоминает каппадокийские пещерные крепости. Поднявшись на их вершину, можно полюбоваться живописным пейзажем, захватывающими дух. Цхалтубо — увядающая территория, со слов путешественников, тем не менее она стоит внимания. К сожалению, место заброшенное, но красивое. Во времена Сталина здесь были построены санатории, которые давно не работают. В некоторых из них проживают беженцы из соседних государств. Туманы Гергети. Каждый фотограф мечтает посетить эти волшебные уголки, чтоб запечатлеть маленькую церковь, которая утопает в облаках и окружена великими горными массивами. Ананури — крепость, которая берет свое начало от позднего Средневековья, имеющая в составе два сооружения XVII века. В палатах храма, называемого Успенским, до сих пор сохранены фрески. С этих мест простираются невероятные просторы до Жинвальского водохранилища. Стоит отметить, что находятся эти исторические объекты на Военно-Грузинской дороге. Деревня СНО — крохотная деревушка, покоряющая своей магической аурой. Имеет свою сторожевую башню, служившую ранее для досмотра чужеземцев. Отсюда можно направиться в сторону высокогорного поселения Джуты и увидеть чащу Чаухи и альпийские луга.

Итоги