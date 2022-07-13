Где отдохнуть в Грузии на море в 2023 году

Красивая и древняя страна (Сакартвело по-грузински) славится старинной культурой и цивилизацией, ведущей свою историю с Древнего Рима. Отдых в Грузии в 2023 году подарит массу эмоций и впечатлений от потрясающей кухни, живописной природы, колоритной архитектуры и невероятного гостеприимства.
Это государство восхищает невероятными видами, гастрономическими изысками, приемлемыми ценами. Можно насладиться чистыми пляжами, пройтись по достопримечательностям, познакомиться с местными традициями. За одну поездку узнать эту колоритную страну вряд ли получится, поэтому можно отдельно разобрать места, где отдохнуть на море в 2023 году.
Благоприятным временем для туристов считается весна и осень из-за меньшего количества людей. Также следует отметить комфортную температуру воздуха, низкие цены на жилье в этот период. Если выбирать исключительно отдых на море, то лучше отдать предпочтение августу и сентябрю. Любители горнолыжного курорта могут приезжать с конца декабря по начало весны и найдут комфортную для себя погоду.
Многие туристы выбирают эту страну с экскурсионной целью, для них оптимальным месяцами будут апрель, май и октябрь. Основные причины такого выбора — низкие цены на перелеты и проживание.
В стране довольно приемлемые цены на сервис, поэтому здесь можно отдохнуть в элитных отелях за доступную стоимость. Огромное множество красивых и современных отелей, способных удовлетворить даже самого требовательного туриста. Во всех регионах — Кахетии, Боржоми, Казбеги — найдутся гостиницы, больше всех их именно в Кахетии. Подробно рассмотрим несколько вариантов с ценами на проживание.
По праву считается самой знаменитой сетью гостиниц в Грузии и визитной карточкой страны. Остановиться можно в Бакуриани, Казбеги, Батуми и, конечно, в Тбилиси. Главная изюминка отелей — изумительный пейзаж, который открывается с веранды и балконов номеров на горы, например, знаменитый Казбек.
Славится это место вкусными завтраками, качественными банными принадлежностями, хорошими кроватями и уютными гостиными с изображением различных достопримечательностей. Но везде имеются свои минусы, один из них — отзывы о сильной слышимости в номерах.
Стоимость зависит от уровня номера. Цены по уровню комфорта:
Относительно новый отель, его открытие пришлось на период пандемии — лето 2020 г. У отдыхающих имеет высокую популярность, поэтому лучше бронировать домики за пару месяцев. Концепция этого отеля — расположение в горах Аджарии, поэтому создается невероятное ощущение возвышенности над ними.
Основной особенность этих заведений — номера с панорамными видами на горные вершины. Кроме того, домики манят наличием джакузи и гамаков с качелями. Каждый домик предлагает стеклянную спальню, джакузи на открытом воздухе, гамак, дровяную печь, заварочный чайник, собственную площадку для пикника, просторную веранду, санузел. Везде есть Wi-Fi.
Цены на этот вид проживания также зависят от количества людей в номере, общей площади, оснащения. Средний чек от 90 тыс. руб.
По праву принадлежит к категории элитных заведений, поэтому здесь часто останавливаются для проведения деловых встреч, конференций. Находится в Батуми, что позволяет не только отдыхать на море, но и пройтись по главным достопримечательностям. До пляжа Иверия всего 3-5 минут ходьбы.
Здесь функционируют сезонный открытый и постоянный крытый бассейны. К услугам гостей великолепный ресторан на крыше, где накрывается завтрак по типу «шведский стол». Очень часто гости пишут хвалебные отзывы о меню, где имеются блюда из свежих морепродуктов.
Из удобств отмечают наличие кондиционера, сейф для ноутбука и ванную комнату с банными принадлежностями. Изюминка спален — большие французские окна и деревянные полы. Прогулка по берегу моря — любимое занятие приезжих, тем более что это 7 минут ходьбы от гостиницы.
Всего в нескольких километрах находится аэропорт, что существенно упрощает дорогу. Если планируете приехать на машине, в наличии бесплатная парковка. Правила въезда стандартные, как и в других местах. Любители спорта и фитнеса могут посетить тренажерный зал, а те, кто предпочитает SPA, могут сходить в сауну и паровые бани.
Персонал отлично владеет русским, английским и грузинским языками, что позволяет любому гостю чувствовать себя комфортно. Цена за стандартный одноместный номер колеблется в пределах 16-18 тыс. руб.
Достойный отель, расположенный на центральной улице города, но при этом в тихом переулке. Удобством этого заведения бесспорно признано его местоположение, которое дает возможность пеших прогулок до памятников города. Например, расстояние до Пантеона писателей и проспекта Руставели составляет чуть больше километра. Неподалеку от них — Проспект Агмашенебели, откуда легко выйти на площадь Константина Марджанишвили. Популярными местами для посещения считаются Старый город и Национальный ботанический сад, дойти до которых можно за 25 минут.
Гурманы, желающие полакомиться креветками, могут посетить французский ресторан, Тиффани бар и Террасу Тбилиси — все здесь же, на территории отеля. В отличие от других мест, номера тут оформлены в классическом стиле, оснащены всем современным и необходимым. Еда интернациональной кухни отвечает любому капризному вкусу. Цены на проживание более доступные, чем в ранее приведенных заведениях.
Эта уникальное государство с удивительной природой не оставляет равнодушным ни одного человека. Здесь чудесным образом сочетаются великолепные горы и древнейшие сооружения. Нужно не меньше месяца, чтобы посмотреть все интересные места. Однако в реальности на отдых сложно потратить такое количество времени, поэтому нужно выбрать заранее локации для прогулок.
Методы осмотра достопримечательностей:
Грузия — колоритная страна с необыкновенным кавказским гостеприимством, разнообразной кухней, необычайно красивой природой и изумительной архитектурой, так что отдых летом на море оставит массу незабываемых впечатлений. Сюда можно добраться на самолете, самостоятельно на машине, туристическом трансфере. Вкус каждого отдыхающего будет учтен, никто не останется разочарованным. Большое разнообразие отелей, гостиниц, домиков предлагается на любой бюджет. А те, кто предпочитают частный сектор на берегу моря, тоже найдут немало подходящих вариантов. В любое время года это место притягивает как магнит и заставляет вернуться вновь.