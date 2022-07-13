Россиянам назвали новую минимальную стоимость путевки в Турцию

По данным турецких туроператоров, средний чек путевки в Турцию в июле и августе 2022 года на семью в составе двух взрослых и одного ребенка составил 3367 и 3800 евро (198 и 223,6 тысячи рублей) соответственно, при этом годом ранее он равнялся 1731 и 1920 евро (102 и 113 тысяч рублей). Так, рост цен в годовом выражении составил 95-98 процентов.