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2 часа назад

Российским туристам посоветовали не появляться в людных местах на Шри-Ланке

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Туры в Шри-Ланку реализуются по-прежнему, единственная рекомендация российским туристам – не появляться в людных местах. Так в беседе с «ФедералПресс» прокомментировал ситуацию в республике, где идут протесты, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Туристам посоветовали не появляться в людных местах на Шри-Ланке
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Внутриполитическая ситуация, которая сейчас происходит на острове, не коснулась туристов, хотя риски всегда присутствуют на выездном рынке. Однако опасности для жизни и здоровья, находящихся там нет. Рекомендаций для прекращения туризма тоже нет»,

– сказал Барзыкин.

Также вице-президент Российского союза туриндустрии отметил, что в основном все протестные акции проходят в неофициальной столице страны – в городе Коломбо, а большинство туристов проводит свой отдых в курортных зонах, расположенных вне городской черты.

«В основном все эти истории происходили в столице, а туристские центры не в столице, поэтому обращений от туристов не поступало. Досрочно отдых никто не прекращал»,

– отметил Барзыкин.

Однако Юрий Барзыкин посоветовал все же всегда соблюдать осторожность и придерживаться определенных правил для туризма за границей, чтобы минимизировать любые риски.

«Все-таки иная среда, правовая защита другая. Следует находиться в туристских локациях – они достаточно большие. Если вы собираетесь на экскурсию в незнакомом месте, то лучше с сопровождающим и с группой»,

– сказал эксперт.

Напоминаем, что протесты на острове Шри-Ланка продолжаются уже несколько месяцев. Как сообщает «Интерфакс», В результате акций погибло 8 человек, еще более 200 пострадали. В стране было введено чрезвычайное положение.

Заграница,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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