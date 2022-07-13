Туристам посоветовали не появляться в людных местах на Шри-Ланке

Туры в Шри-Ланку реализуются по-прежнему, единственная рекомендация российским туристам – не появляться в людных местах. Так в беседе с «ФедералПресс» прокомментировал ситуацию в республике, где идут протесты, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Внутриполитическая ситуация, которая сейчас происходит на острове, не коснулась туристов, хотя риски всегда присутствуют на выездном рынке. Однако опасности для жизни и здоровья, находящихся там нет. Рекомендаций для прекращения туризма тоже нет»,

– сказал Барзыкин.

Также вице-президент Российского союза туриндустрии отметил, что в основном все протестные акции проходят в неофициальной столице страны – в городе Коломбо, а большинство туристов проводит свой отдых в курортных зонах, расположенных вне городской черты.

«В основном все эти истории происходили в столице, а туристские центры не в столице, поэтому обращений от туристов не поступало. Досрочно отдых никто не прекращал»,

– отметил Барзыкин.

Однако Юрий Барзыкин посоветовал все же всегда соблюдать осторожность и придерживаться определенных правил для туризма за границей, чтобы минимизировать любые риски.

«Все-таки иная среда, правовая защита другая. Следует находиться в туристских локациях – они достаточно большие. Если вы собираетесь на экскурсию в незнакомом месте, то лучше с сопровождающим и с группой»,

– сказал эксперт.