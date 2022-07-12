Россиянка слетала в ОАЭ и описала его фразой «дешевле Сочи»

Россиянка слетала на роскошный курорт в ОАЭ по системе «все включено», расположенный посреди пустыни, и описала его фразой «дешевле Сочи и Турции». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина отметила, что неделя отдыха на двоих в четырехзвездочном отеле Hampton by Hilton Marjan Island обошлась в 140 тысяч рублей, при этом отпуск в Дубае стоил гораздо дороже.

По словам туристки, в Эмиратах ей нравится восточный колорит, уровень сервиса и комфорта, а также наличие развлечений на любой вкус. На этот раз вместе с семьей она решила отдохнуть подальше от цивилизации, поэтому выбрала гостиницу в городе Аль-Джазира-аль-Хамра.

«Вокруг ничего. Вечером — тишина, только песок и море», — написала женщина.