Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+19° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
2 часа назад

Россиянка слетала на роскошный курорт в ОАЭ и описала его фразой «дешевле Сочи»

Lenta.ru

Россиянка слетала на роскошный курорт в ОАЭ по системе «все включено», расположенный посреди пустыни, и описала его фразой «дешевле Сочи и Турции». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка слетала в ОАЭ и описала его фразой «дешевле Сочи»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина отметила, что неделя отдыха на двоих в четырехзвездочном отеле Hampton by Hilton Marjan Island обошлась в 140 тысяч рублей, при этом отпуск в Дубае стоил гораздо дороже.

По словам туристки, в Эмиратах ей нравится восточный колорит, уровень сервиса и комфорта, а также наличие развлечений на любой вкус. На этот раз вместе с семьей она решила отдохнуть подальше от цивилизации, поэтому выбрала гостиницу в городе Аль-Джазира-аль-Хамра.

«Вокруг ничего. Вечером — тишина, только песок и море», — написала женщина.

Россиянка рассказала, что жара особо не ощущалась благодаря исправной работе кондиционеров в аэропорту, автобусе и отеле.Из плюсов объекта размещения она назвала новые стильно оформленные номера с просторным балконом, бассейн с охлажденной водой, очень теплое море, хороший спа-центр с сауной и хамамом. Из минусов — плохо работающий интернет, однообразную еду, большое число отдыхающих с детьми и нехватку пляжных полотенец.

Заграница,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители