В популярных отелях Сочи почти нет мест до конца июля

Во многих востребованных отелях Сочи нет мест на заезды в ближайшие выходные. По данным системы бронирования Travelline, из 15 гостиниц, входящих в топ продаж сервиса, лишь семь доступны для заказа на период с 16 по 23 июля.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Причем из трехзвездочных отелей, наиболее часто бронируемых в сервисе, свободные номера есть только в одной – это «Грейс Кипарис» в Адлере. Неделя проживания в стандарте обойдется в 77,8 тыс. руб. на двоих. В стоимость входят завтрак и посещение бассейна.

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В других 3* объектах: отелях «Бархатные сезоны», «Магнолия», санаториях «Светлана», «Знание», «Актер», а также в комплексе «Аквалоо» все места на отмеченный период уже распроданы.

Среди популярных четырехзвездочных гостиниц Сочи выбор побольше. Здесь полностью выкуплены лишь «Бридж Резорт» и «Гранд Отель Жемчужина».

С 16-го числа туристы смогут забронировать номер в Green Flow Hotel в Олимпийской деревне за 93 тыс. руб. на двоих за неделю. В стоимость входят завтраки, посещение инфинити-бассейна, термальной зоны и трансфер на пляж. Можно отдохнуть и в City Park Hotel Sochi в центре города (104 тыс. руб.). Неделя в Sea Galaxy Hotel Congress & Spa обойдется в 98 тыс. руб. Свободные стандартные номера найдутся и в отеле «Имеретинский» – за 166 тыс. руб. на базе завтраков. Если туристы хотят совместить отдых с оздоровлением или лечением, можно выбрать санаторий «Золотой колос» (117 тыс. руб.).

Размещение в отеле «Богатырь» предлагается дороже – за 268 тыс. руб. Высокая цена частично объясняется включенными билетами на ледовое шоу и в цирк Никулина.