В Греции ввели новые правила для заболевших COVID-19 туристов

Власти Греции ввели новые правила для иностранцев, в том числе россиян, инфицированных COVID-19. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно обновленным санитарным протоколам, отдыхающие в республике туристы, заболевшие коронавирусом, больше не должны проходить обязательный пятидневный карантин. Теперь при появлении симптомов путешественникам дадут лишь рекомендацию уйти на самоизоляцию.

При этом, если гости страны добровольно выберут карантин, они смогут пройти его в номере своей гостиницы в течение пяти дней и завершить без прохождения исследования на коронавирус. Кроме того, в Греции упраздняются специальные отели-обсерваторы.

Еще одним нововведением стало разрешение инфицированным отдыхающим перемещаться по стране. Теперь заболевшие туристы смогут путешествовать по Греции на любых видах транспорта при условии соблюдения масочного режима.