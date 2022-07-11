Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+27° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

В Греции ввели новые правила для заболевших COVID-19 туристов

Lenta.ru

Власти Греции ввели новые правила для иностранцев, в том числе россиян, инфицированных COVID-19. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Греции ввели новые правила для заболевших COVID-19 туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно обновленным санитарным протоколам, отдыхающие в республике туристы, заболевшие коронавирусом, больше не должны проходить обязательный пятидневный карантин. Теперь при появлении симптомов путешественникам дадут лишь рекомендацию уйти на самоизоляцию.

При этом, если гости страны добровольно выберут карантин, они смогут пройти его в номере своей гостиницы в течение пяти дней и завершить без прохождения исследования на коронавирус. Кроме того, в Греции упраздняются специальные отели-обсерваторы.

Еще одним нововведением стало разрешение инфицированным отдыхающим перемещаться по стране. Теперь заболевшие туристы смогут путешествовать по Греции на любых видах транспорта при условии соблюдения масочного режима.

Ранее сообщалось, что визовые центры Греции перестали принимать заявки на въездные документы на даты поездок после 21-24 июля из-за большого наплыва желающих. Также отмечается, что количество слотов для подачи документов от туроператоров ограничено диппредставительством в три раза.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители