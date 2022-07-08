Стоит ли ехать на отдых в Грузию

В «Крыше ТурДома» прошел опрос о путешествиях в Грузию, и в комментариях к публикации пользователи поделились своими взглядами на отдых в этой стране. Мнения путешественников разделились, но многие отметили, что отпуск прошел отлично.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Сейчас в тематических чатах туристы пишут о больших автомобильных пробках со стороны российской границы. Иногда, чтобы попасть на территорию Грузии, нужно простоять больше 20 часов. В ГУ МЧС Грузии большую очередь объяснили увеличением туристического потока и сезонностью. Пункты пропуска работают в усиленном режиме, но машин от этого меньше не становится. Именно поэтому большинство участников опроса (61%) ответили, что отдых в Грузии не заслуживает таких тягот. Но немало туристов готовы ехать в Грузию несмотря ни на что. Очевидцы рассказывают, что проходили КПП «Верхний Ларс» в конце июня быстро. По словам подписчицы «Крыши ТурДома», оба пункта пропуска ей с семьей удалось пройти за 7,5 часа, а обратный путь занял еще меньше времени – всего 4,5 часа.

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Многих интересует отношение к россиянам в стране. Как говорит одна из путешественниц, оно лояльное и местные жители разделяют понятия «власть» и «народ»: российских туристов в Грузии ждут. Примечательно, что в центрах крупных городов многие здания украшены желто-голубыми флагами. Если не придавать этому значения и не заострять внимание, то и на качество отдыха государственные символы не повлияют.

Другие туристы пишут, что обстановка в грузинской столице им не понравилась: «Была в Тбилиси пару недель назад, везде желто-синие флаги, граффити f*** Russia и вопиющая нищета. Нечего там делать». Нынешняя геополитическая ситуация усложняет путешествия.

Что касается цен, то, как и везде в разгар туристического сезона, они растут. Но, по словам пользователей, стоимость питания ниже, чем в Москве. «При этом все равно цены на еду и фрукты по сравнению с Москвой гораздо ниже, мы питались в ресторанах, средний чек на 3 взр. = 50–60 лари (1000–1300 рублей. – Прим. ред.), в самых дорогих местах с домашним вином выходило около 100–120 лари (2100–2500 рублей)».