Почему туроператоры не спешат ставить чартеры по России

Ростуризм не сможет направить туроператорам все 1,2 млрд рублей, выделенные правительством в этом году на субсидирование туристических чартеров по России. Как сообщают эксперты, распределить планируется не более 700 млн рублей. Редакция выяснила, что не так с господдержкой внутреннего туризма.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Причина в том, что туроператорам не интересно отправлять туристов по России именно чартерами. С одной стороны, по словам представителей крупных компаний, опрошенных TourDоm.ru, на рынке хватает регулярных рейсов, так как полеты за границу ограничены и авиакомпании заинтересованы по максимуму держать объемы внутренних перевозок. С другой – в большинстве регионов нет достаточного количества свободных мест в отелях. Кроме того, многие туристы ездят на отдых поездами или автобусами, а субсидирование этих видов перевозки не предусмотрено вовсе.

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Возить туристов чартерами не торопятся, даже несмотря на низкие требования к участникам программы. Согласно ее условиям, чтобы получить субсидию в размере 50% от стоимости перевозки каждого туриста, туроператору достаточно отправить по одному маршруту хотя бы 300 человек.

Сейчас активно организует чартеры по России только один туроператор – Fun & Sun (экс «TUI Россия»). Он претендует на основную часть субсидий, но по правилам на долю одной компании не должно приходиться более 30% от зарезервированного бюджета. В мае замдиректора Fun & Sun Александр Сирченко уже обращался с просьбой увеличить лимит до 50%. Однако пока этого не произошло и рассчитывать можно максимум на 400 млн.

Это лишь немногим больше той суммы, которую Ростуризм распределил в прошлом году – 367,2 млн. Тогда субсидии кроме «TUI Россия» получили Библио-Глобус и «Интурист». В этом году «Интурист» также принял участие в программе, но его чартеры из Москвы в Махачкалу выполнялись только в мае. В компании сообщили, что планируют организовать новые рейсы осенью. В частности, в Чеченскую Республику. В Библио-Глобусе на запрос TourDom.ru пока не ответили.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников отмечает, что документ о субсидировании чартеров с самого начала требовал доработки. В прошлом году, реагируя на обращение этого объединения и предложения туроператоров, Ростуризм дважды вносил изменения в правила и в итоге расширил количество субсидируемых направлений. Например, дав возможность получать компенсации за организации рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань и Калининград, а также за перевозку туристов в Крым и Краснодарский край в межсезонье. Но, как показывает практика, интерес бизнеса к этой форме господдержки внутреннего туризма остается низким – она не работает на полную мощность. Это значит, что вышедшее в прошлом году постановление правительства нужно дорабатывать. В феврале в Ростуризме говорили, что программа субсидирования может быть распространена на блоки мест, которые туроператоры выкупают на регулярных рейсах, а также на перевозку туристов поездами. Но пока никаких изменений нет.

«На эту программу выделено1,2 млрд рублей, а сейчас на сайте Ростуризма стоит сумма 700 млн. Возникает вопрос, на каком основании была уменьшена эта сумма? Лично я не видел приказа или официального изменения условий постановления. Поэтому мы подготовим официальный запрос на этот счет. К сожалению, складывается ощущение, что постановление написано таким образом, чтобы как можно меньше участников рынка им воспользовались»,