Почему отели в Турции не соответствуют ожиданиям

Пятизвездочные отели не всегда удовлетворяют ожидания туристов, об этом говорит Ассоциация туроператоров России (АТОР). Причина в том, что уровень размещения определяется не международными, а местными стандартами.

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Россияне представляют отели 5* в Турции как место с определенным набором преимуществ, например, обязательным «все включено» и бассейном, однако это не так.

В 2019 году власти Турции создали регламент, в котором описаны требования к разным видам «звездности», однако даже в таком случае они вариативны и зависят от местности. Например, на курорте в Анталье бассейн обязателен, это продиктовано особенностями территории, а вот в Стамбуле, особенно, в исторической части, его сделать невозможно.

Что должно быть в пятизвездочном отеле Турции

В таком отеле должно быть более 60 номеров, для сравнения – в отелях 1-4* достаточно не менее 10 номеров. В номере кроме средств гигиены, которые предусмотрены и в отелях меньшего уровня, должны быть большое зеркало, кофе-машина и другие удобства.

Если в отеле 4* можно сделать что-то одно: либо бассейн, либо ночной клуб или другое, то в пятизвездочном комплексе должно быть несколько вариантов для развлечений: и бассейн, и аквапарк, и СПА-центр и прочее, передает АТОР.