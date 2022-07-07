Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
2 часа назад

Власти Таиланда запретили отелям давать большие скидки туристам

TURIZM.RU

Таиланд принял около 2 миллионов иностранных туристов за первые шесть месяцев этого года, что можно считать успехом. Туристическая индустрия страны почти рухнула из-за пандемии и 18-месячных ограничений по въезду.

Власти Таиланда запретили отелям давать большие скидки туристам
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

«Мы не можем позволить людям приезжать в Таиланд и говорить, что это дешево», — заявил заместитель премьер-министра Анутин Чарнвиракул на мероприятии в международном аэропорту Бангкока, посвященном продвижению туризма.

Чиновник сравнил этот подход с подходом люксового модного бренда Louis Vuitton.

«Стойте на своем. Продавайте премиум-класс. Чем дороже, тем больше клиентов, иначе у Louis Vuitton не было бы никаких продаж».

Одно из самых популярных туристических направлений Азии, Таиланд, в период до пандемии 2019 года принял рекордное количество посетителей — почти 40 миллионов человек, которые потратили 1,91 трлн тайских батов (53,53 млрд долларов США), что эквивалентно 11 процентам валового внутреннего продукта. Число прибывших сократилось до 6,7 миллиона в следующем году и до 428 000 в 2021 году, несмотря на последовательные шаги по отмене карантинных требований. По прогнозам, в 2022 году в страну прибудет 10 миллионов иностранных туристов.

Ранее в этом году Таиланд запустил долгосрочную визовую программу для богатых иностранцев и квалифицированных рабочих, придерживаясь своего плана по привлечению туристов с высокими расходами, несмотря на значительные потери рабочих мест и бизнеса в сфере туризма во время пандемии. TURIZM.RU

Заграница,Louis Vuitton,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители