Власти Таиланда запретили отелям давать большие скидки туристам

Таиланд принял около 2 миллионов иностранных туристов за первые шесть месяцев этого года, что можно считать успехом. Туристическая индустрия страны почти рухнула из-за пандемии и 18-месячных ограничений по въезду.

«Мы не можем позволить людям приезжать в Таиланд и говорить, что это дешево», — заявил заместитель премьер-министра Анутин Чарнвиракул на мероприятии в международном аэропорту Бангкока, посвященном продвижению туризма.

Чиновник сравнил этот подход с подходом люксового модного бренда Louis Vuitton.

«Стойте на своем. Продавайте премиум-класс. Чем дороже, тем больше клиентов, иначе у Louis Vuitton не было бы никаких продаж».

Одно из самых популярных туристических направлений Азии, Таиланд, в период до пандемии 2019 года принял рекордное количество посетителей — почти 40 миллионов человек, которые потратили 1,91 трлн тайских батов (53,53 млрд долларов США), что эквивалентно 11 процентам валового внутреннего продукта. Число прибывших сократилось до 6,7 миллиона в следующем году и до 428 000 в 2021 году, несмотря на последовательные шаги по отмене карантинных требований. По прогнозам, в 2022 году в страну прибудет 10 миллионов иностранных туристов.