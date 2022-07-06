Где находятся вымышленные мосты с евровой валюты

Раньше мостов, которые изображены на банкнотах евро, никогда не существовало. Создатели решили придумать сооружения, отражающие особенности разных архитектурных стилей, и не ставить на купюры достопримечательности, чтобы не ссорить страны между собой.

Фото: unsplash unsplash

Но голландский дизайнер и иллюстратор Робин Стам решил построить все мосты с евро в голландском городе Спейкениссе и привлечь тем самым туристов. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Сейчас все семь мостов, изображенных на банкнотах евро, находятся над устьем Рейна, привлекая в город Спейкениссе огромное количество туристов, которые стараются сфотографироваться на фоне переправ.

Античный мост на 5 евро

На купюре 5 евро можно заметить элементы античного виадука, расположенного около города Ним. Это сооружение было создано в XIX веке до н. э. и на протяжении столетий считалось ярким образцом классицизма.

Романский стиль на 10 евро

Романский стиль переправы, изображенной на 10 евро, больше всего похож на мост Сен-Бенезе города Авиньон, который был построен в 1178 г. в лучших традициях этого направления в искусстве.

Готика на 20 евро

Величественные арки, каменная вязь и витражи украшают купюру достоинством 20 евро. Прототипом моста, который больше всего похож на стилизованное изображение, эксперты считают могучую переправу на реке Лот в городе Каор, который также расположен во Франции.

Ренессанс на 50 евро

Яркую купюру достоинством в 50 евро украшают стилизации, созданные в духе эпохи Возрождения. Этот мост ассоциируется с французской переправой Пон-Нефр, расположенной в Тулузе.

Барокко на 100 евро

Банкнота 100 евро отражает любимый стиль европейских монархов — барокко. Любой узнает вычурные арки со множеством украшений и скульптуры, которые находятся на мосту. В реальности на мост решили обилие скульптур не устанавливать.

Модерн на 200 евро

На купюре 200 евро легко изображена архитектура уже индустриального общества и стиль модерн. Он представляет собой масштабные конструкции из металла и бетона, сооружения стали прочными и недорогими.

Современная архитектура на 500 евро