Израиль и Китай: куда россиян пустят без визы

Иногда хочется сразу поехать в отпуск и не проводить время за бюрократией. Все-таки сбор документов для визы отнимает лишние нервы, деньги и время на оформление въездных документов. "Рамблер" выяснил, куда могут поехать туристы из России без визы в 2022 году.

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Бразилия

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Бразилия славится не только карнавалами, но и пляжами с белым песком, густыми тропическими лесами Амазонки и уличным искусством. Туристы со всего мира съезжаются сюда, чтобы полюбоваться красотами природы и древними археологическими памятниками.

Что нужно? Загранпаспорт, срок действия на время поездки, обратный билет, наличие достаточных средств, бронь отеля

Израиль

Израиль — страна с богатейшей историей, но это не только родина Христа и место паломничества христиан. Страна знаменита великолепными природными пейзажами, интереснейшей архитектурой, множеством музеев и, конечно же, уникальной израильской едой! Только там вы сможете попробовать настоящий хумус и шакшуку.

Что нужно? Загранпаспорт, срок действия от 6 мес. на момент въезда, обратный билет, полис на оказание медицинских услуг за рубежом, бронь отеля или ваучер турфирмы.

Мальдивы

Для любителей расслабленного отдыха подойдут Мальдивы. Там невероятно вас встретит синее море, коралловые рифы, песчаными пляжи и роскошные курорты. А еще на Мальдивах все занимаются дайвингом, туристы могут опробовать глубину до 12 метров. На такой глубине видна вся подводная жизнь!

Что нужно? Загранпаспорт, срок действия превышает срок пребывания в стране, обратный билет с датой вылета.

Китай

Китай — это одна из самых загадочных стран мира. Родина бумаги и книгопечатания, пороха и компаса, шелка, фарфора и многих других полезных изобретений и открытий. А сейчас это еще и самая развивающаяся экономика, самая технологичная страна. Конечно, там стоит побывать.

Что нужно? Для о. Хайнань: прибытие только прямым рейсом, загранпаспорт, срок действия от 6 мес. на момент въезда, обратный билет, бронь отеля, цветное фото паспортного образца.