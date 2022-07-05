Озера и замки с привидениями: что стоит увидеть в Беларуси?

У многих людей Беларусь ассоциируется с драниками и полями васильков. Однако символов у страны гораздо больше.

Фото: Мир24 Мир24

Причина №1. Искупаться в кристально чистом озере Нарочь

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Беларусь называют синеокой. В стране – 11 тысяч озер. Самое большое из них – Нарочь. Оно занимает площадь почти 80 квадратных километров. Промчаться по водной глади с ветерком – первая причина приехать в синеокую.

Нарочь называют «белорусским морем». Это одно из самых чистых и прозрачных озер. Средняя глубина небольшая – около девяти метров, поэтому вода хорошо прогревается: купальный сезон продолжается сто дней в году. Покорять нарочанские воды отправляемся с моряком Александром Талеренком. В Беларусь он приехал почти 30 лет назад, влюбился в местные просторы и основал яхт-клуб.

«Нарочь своеобразная. Сам я служил на подводной лодке. В основном в Баренцевом море. Казалось, море, океан – уже страшно. Но Нарочь не слабее в этом деле. Волна бывает такая большая и капризная, что яхта может перевернуться», – рассказал владелец яхт-клуба Александр Талеренок.

Вокруг озера – хвойные леса, а на берегах расположены самые популярные белорусские здравницы. В них традиционно много отдыхающих из ближнего зарубежья. Это единственная в Беларуси соляная градирня. С помощью насосов на березовые ветви подается соляной раствор. Он испаряется и насыщает воздух йодом, бромом и другими микроэлементами. Вокруг создается микроклимат морского побережья.

Особенно популярна у отдыхающих соляная капсула. Она полезная при заболеваниях органов дыхания, кожи, избавляет от хронической усталости и стресса. Прибавьте к этому живописные пейзажи – и получите идеальное место, чтобы отдохнуть от городской суеты и поправить здоровье.

Причина №2. Покормить зубра

Были в Беларуси и не видели зубра – считайте, и не приезжали. Познакомиться с этим могучим зверем – вторая причина посетить страну. Сильный, мудрый и спокойный. Многие считают, что эти качества присущи белорусскому характеру. Валерой зубра назвали в честь водителя, который когда-то привез животное в заповедник.

«Характер у него очень спокойный. По-настоящему символ Беларуси. Иногда упавшее дерево три-пять мужчин едва ли смогли оторвать от земли. Он же, играясь, на метров пять-семь рогами как бросит... » – рассказывает хранитель Берзинского заповедника Болтник.

Оторвать Валеру от тихого часа оказалось непросто, хоть и не сразу, но все же привлекли внимание зубра. Зубр может съесть за один присест около 30 килограммов. Так что, три морковки – деликатес на один зуб. В Беларуси живет около двух тысяч зубров. И их количество с каждым годом растет.

«Тест был такой раньше: в военные, в солдаты набирали парней, которые не боялись поединка с зубром», – объясняет Болотник.

В прошлом веке люди едва не истребили этого могучего лесного обитателя. А теперь делают все возможное, чтобы он оставался рядом.

Причина №3. Прогуляться по замку с привидениями

Беларусь называют страной замков. Мирский – один из хорошо сохранившихся памятников XVI века. Узнать местные легенды и увидеть привидения – третья причина приехать в Беларусь.

У замка было много хозяев, самые знаменитые – Родзевиллы. А последние владельцы – Святополк-Мирские. Имение выкупил Николай Иванович – атаман Войска Донского. Ему достались руины замка – результат многочисленных войн – и старый яблоневый сад.

Князь приказал сад вырубить и выкопать озеро. Местные жители отказались. Была весна, а согласно народной примете, рубить цветущие деревья – к несчастью. Тогда хозяин замка позвал людей из соседних поселков. Во время этой стройки многие погибли. Среди жертв был сын местной ведьмы. Согласно легенде, она сказала Николаю Святополк-Мирскому: в этом озере утонет столько людей, сколько деревьев было в саду. Пророчество сбылось: в том числе умер и сам князь в тот же год, когда вырубили сад.

Старый замок по чертежам восстановил сын атамана – Михаил Святополк-Мирский. Сотрудники музея и гостиницы иногда чувствуют на себе чей-то пристальный взгляд, как будто за ними наблюдают. Они верят, что привидения многочисленных хозяев по ночам гуляют по коридорам.

«Наши постояльцы часто рассказывают, что слышат какие-то шорохи, звуки. Такое ощущение, что кто-то в соседних номерах передвигает мебель. Рядышком в номерах пусто, никто не проживает», – добавила старший администратор гостиницы Татьяна Головач.

Необычная история приключилась с туристами из Москвы. 17 лет назад в усыпальнице была реконструкция, внутрь никого не пускали. На видеокамеру туристы решили заснять мозаичное панно на фасаде.

«Больше всего их поразило то, что, когда приехали домой и вставили кассету, из церкви усыпальницы почему-то доносились песнопения», – рассказывает заместитель директора по научной и просветительской работе Мирского замка Ольга Новицкая.

Некоторые молодожены верят: если поженятся здесь, брак будет таким же прочным, как стены величественного сооружения. Мирский замок – один из символов Беларуси. Ежегодно его посещают более 200 тысяч гостей страны.

Причина №4. Собрать трактор на заводе

Минский трактор – символ индустриальной мощи страны. Поэтому побывать на заводе и поучаствовать в сборке трактора – пятая причина приехать в Беларусь. Но в сборке трактора участвуют туристы 18+. Ответственно и физически непросто.

Задача, на первый взгляд, простая: прикрутить эту трубу. Но я не смогла даже поднять ее на нужную высоту. Туристы могут поучаствовать в девяти операциях сборки трактора. Минский завод одним из первых открыл цеха для туристов. В сборке белорусского трактора уже участвовали гости из 50 трех стран мира.

Причина №5. Увидеть самый большой государственный флаг страны

На проспекте Победителей на 70-метровом флагштоке развивается самый большой государственный флаг Беларуси. Его специально установили на самой молодой площади Минска. Побывать здесь – пятая причина приехать в страну.

«Почему именно в этой части города решили разместить площадь? Сделали запрос в метеорологическую службу по рекомендациям рассмотрения розы ветров. В этом месте самый хороший, самый устойчивый ветер», – говорит начальник участка по содержанию улично-дорожной сети «Горремавтодор» Мингорисполкома Павел Субач.

Вес полотнища – около 25 килограммов. Площадь – 98 квадратных метров. В зависимости от погодных условий, полотнище меняют до семи раз в год. Но делают это быстро и практически незаметно для горожан и гостей столицы – ночью.

Делают флаг в Белорусском доме печати. Его изготовление занимает около полутора недель. Специальный принтер на особую ткань наносит краску и орнамент, которые потом проявляют и закрепляют.