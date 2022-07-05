ТОП-10 самых красивых железнодорожных маршрутов Европы

С момента своего изобретения в 19 веке поезда продолжают впечатлять путешественников. Путешествие на поезде — отличная возможность для тех, кто хочет пережить современные приключения с ноткой ностальгии и изучить историю регионов. Кроме того, в последние годы популярность поездов стала еще больше благодаря социальным сетям. Это дивный новый мир, и путешествовать по нему легко. Путешествие на поезде предлагает аутентичный опыт среди звуков поездов и бескрайних зелено-голубых пейзажей.

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Вот 10 самых красивых маршрутов Европы для путешествий на поезде.

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Железная дорога Лондондерри-Колерейн

Маршрут в Северной Ирландии это история, наследие и завораживающие пейзажи которые ждут вас в пути. Больше всего впечатляет обилие зелени, также стоит отметить великолепное обслуживание в поездах и приемлемые цены. Кроме того, Северная Ирландия впечатлит вас обилием хороших ресторанов и мест для развлечений.

Маршрут из Барселоны в Монтсеррат

Испанский монастырь Монтсеррат, что в переводе с каталонского означает «сшить гору», является важным местом с его бенедиктинским монастырем, в том числе Богородицей Монтсеррат. Маунтсеррат является уникальным местом для туристов с потрясающим видом на восход солнца.

Земмерингская железная дорога

Построенная более чем на 41 километр (25 миль) высоких гор между 1848 и 1854 годами в Австрии, железная дорога является одним из величайших примеров перехода от гражданского строительства к железнодорожному строительству. С туннелями и виадуками на фоне живописного горного пейзажа посетителей ждет множество развлечений.

Бохиньская железная дорога

Железная дорога была построена в 1904 году как кратчайший железнодорожный маршрут из Центральной Европы к Адриатическому морю, но самый длинный в Словении. Будучи частью наследия Первой мировой войны, Бохиньская железная дорога входит в число предварительных объектов для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Восточный экспресс

Популярная туристическая железная дорога Восточный экспресс Турции, которая проходит из столицы Турции Анкары на заснеженный восток.

Ницца в Вентимилья

Итальянский маршрут через границу с Французской Ривьерой идеален, особенно летом. Оживленный прибрежный город Вентимилья — это отличное место для отдыха.

Сараево — Мостар

Чистая природная красота Боснии и Герцеговины сопровождает путешественников в пути. Протянувшись к горам и долинам, маршрут проходит по склонам гор и высоким мостам. Кроме того, посетители могут увидеть реку Неретва, известную как одна из самых холодных рек в мире благодаря своим источникам в горах.

Западная Хайлендская железная дорога

Самое живописное железнодорожное путешествие в мире, маршрут Шотландии проходит по дикому западному побережью страны. Маршрут показывает вам сторону Шотландии, которую можно увидеть только на поезде.

Флоренция — Неаполь

Поездка менее чем за три часа, исторический центр Флоренции Неаполь полон скутеров и велосипедов. По пути путешественники также могут увидеть живописные места.

Лидкопинг — Мариестад