ТОП-10 самых красивых железнодорожных маршрутов Европы

С момента своего изобретения в 19 веке поезда продолжают впечатлять путешественников. Путешествие на поезде — отличная возможность для тех, кто хочет пережить современные приключения с ноткой ностальгии и изучить историю регионов. Кроме того, в последние годы популярность поездов стала еще больше благодаря социальным сетям. Это дивный новый мир, и путешествовать по нему легко. Путешествие на поезде предлагает аутентичный опыт среди звуков поездов и бескрайних зелено-голубых пейзажей.
Вот 10 самых красивых маршрутов Европы для путешествий на поезде.
Маршрут в Северной Ирландии это история, наследие и завораживающие пейзажи которые ждут вас в пути. Больше всего впечатляет обилие зелени, также стоит отметить великолепное обслуживание в поездах и приемлемые цены. Кроме того, Северная Ирландия впечатлит вас обилием хороших ресторанов и мест для развлечений.
Испанский монастырь Монтсеррат, что в переводе с каталонского означает «сшить гору», является важным местом с его бенедиктинским монастырем, в том числе Богородицей Монтсеррат. Маунтсеррат является уникальным местом для туристов с потрясающим видом на восход солнца.
Построенная более чем на 41 километр (25 миль) высоких гор между 1848 и 1854 годами в Австрии, железная дорога является одним из величайших примеров перехода от гражданского строительства к железнодорожному строительству. С туннелями и виадуками на фоне живописного горного пейзажа посетителей ждет множество развлечений.
Железная дорога была построена в 1904 году как кратчайший железнодорожный маршрут из Центральной Европы к Адриатическому морю, но самый длинный в Словении. Будучи частью наследия Первой мировой войны, Бохиньская железная дорога входит в число предварительных объектов для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Популярная туристическая железная дорога Восточный экспресс Турции, которая проходит из столицы Турции Анкары на заснеженный восток.
Итальянский маршрут через границу с Французской Ривьерой идеален, особенно летом. Оживленный прибрежный город Вентимилья — это отличное место для отдыха.
Чистая природная красота Боснии и Герцеговины сопровождает путешественников в пути. Протянувшись к горам и долинам, маршрут проходит по склонам гор и высоким мостам. Кроме того, посетители могут увидеть реку Неретва, известную как одна из самых холодных рек в мире благодаря своим источникам в горах.
Самое живописное железнодорожное путешествие в мире, маршрут Шотландии проходит по дикому западному побережью страны. Маршрут показывает вам сторону Шотландии, которую можно увидеть только на поезде.
Поездка менее чем за три часа, исторический центр Флоренции Неаполь полон скутеров и велосипедов. По пути путешественники также могут увидеть живописные места.
Шведский маршрут между Лидкопингом и Мариестадом ведет через красивые зеленые озера к пляжу Ванерн, уютному месту для купания. Этот маршрут считается самым завораживающим путешествием на поезде в Швеции.