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7 часов назад

В Швейцарии можно переночевать в отеле «ноль звёзд». Прямо на заправке

Motor.ru

Недалеко от городского округа Сейлон в Швейцарии открылся нестандартный отель, номер в котором представляет собой двуспальную кровать с тумбочками и торшерами, расположенными прямо на автозаправочной станции. Остановиться в Null Stern Anti-Idyllic Suite без крыши над головой можно за 338 долларов за ночь (примерно 18 000 рублей по текущему курсу). Помимо «пищи для размышлений» за эти деньги посетителям доступно питание и напитки.

В Швейцарии можно переночевать в отеле «ноль звезд»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Придорожный отель с рейтингом «ноль звёзд» расположен на обычной скоростной магистрали. Необычный «номер» предназначен не для комфортного времяпрепровождения с панорамным видом на Альпы, а для того, чтобы посетители могли под звездным небом поразмышлять о текущих событиях в мире.

Авторы необычного проекта считают, что ночь в таком месте позволит «инвестировать в себя в процессе самоанализа».

Остановиться на ночь в «люксе» Null Stern можно за 338 долларов (примерно 18 000 рублей по текущему курсу). За эти деньги посетители получат приветственный напиток и закуски из органических продуктов. Кроме того, в стоимость входит завтрак, который подаст личный дворецкий.

В середине июня в Калифорнии появился необычный вариант размещения для путешественников. Поклонники кинокомедии «Скуби-Ду» могли остановиться в легендарном фургоне The Mystery Machine.

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