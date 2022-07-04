В Швейцарии можно переночевать в отеле «ноль звезд»

Недалеко от городского округа Сейлон в Швейцарии открылся нестандартный отель, номер в котором представляет собой двуспальную кровать с тумбочками и торшерами, расположенными прямо на автозаправочной станции. Остановиться в Null Stern Anti-Idyllic Suite без крыши над головой можно за 338 долларов за ночь (примерно 18 000 рублей по текущему курсу). Помимо «пищи для размышлений» за эти деньги посетителям доступно питание и напитки.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Придорожный отель с рейтингом «ноль звёзд» расположен на обычной скоростной магистрали. Необычный «номер» предназначен не для комфортного времяпрепровождения с панорамным видом на Альпы, а для того, чтобы посетители могли под звездным небом поразмышлять о текущих событиях в мире.

Авторы необычного проекта считают, что ночь в таком месте позволит «инвестировать в себя в процессе самоанализа».

Остановиться на ночь в «люксе» Null Stern можно за 338 долларов (примерно 18 000 рублей по текущему курсу). За эти деньги посетители получат приветственный напиток и закуски из органических продуктов. Кроме того, в стоимость входит завтрак, который подаст личный дворецкий.