На популярном турецком курорте введены запреты

Отдых в караванах, а также палаточные городки стали более популярными, особенно во время пандемии COVID-19 , когда люди искали более уединенные варианты отдыха. Рост цен и интерес к более «естественному» отдыху также увеличили спрос. Тем не менее, местные жители и другие отдыхающие часто жалуются, что отдыхающие в автодомах и те, кто отдыхает в палатках, часто беспорядочно сбрасывают мусор, нанося вред окружающей среде. Турция также находится в состоянии повышенной готовности к лесным пожарам после того, как в прошлом году пожары уничтожили большие участки земли. Лесные пожары часто связаны с легковоспламеняющимися материалами, оставленными после пикников и отдыхающих. Несколько лесов по всей стране уже закрыты для кемпинга на лето.