В популярных отелях Абхазии закончились места до октября

Недавно абхазские власти сообщили, что отели республики по данным на конец июня загружены только на 45%. А вот в июле-августе, в пик туристического сезона, ситуация совсем другая. Турагенты говорят, что на август “фактически невозможно найти нормальных вариантов размещения”. Так, в “Самшитовой роще”, одной из самых популярных гостиниц, места есть только с октября. “Дельфин” в Пицунде также уже на стопе.
Судя по сайтам бронирования, похожая ситуация и с другими популярными гостиницами Абхазии. Например, в отеле “ДЭМ” в Сухуме на июль удалось найти только один номер. В“Леоне” вариантов для размещения вообще не осталось. В Garuda на период июль-август доступно только семь номеров. Примерно так же обстоят дела в Гагре. В “Аквамарине” и Apsuana Rose, которые считаются лучшими, можно забронировать жилье только в конце июля.
“Еще в прошлом году появилась такая тенденция, что отели в Абхазии заполняются сверху вниз, то есть, сначала лучшие, потом остальные, — объясняет Татьяна Квятковски, организатор авторских туров по Кавказу (агентство Arrakasta Cáucaso). — Это говорит о том, стал ездить контингент более обеспеченный и требовательный к комфорту”. При этом для маленьких групп, по словам Татьяны, даже в разгар сезона можно найти места в хороших гостиницах. Сложнее всего с размещением в Гагре, а вот Сухум и Пицунда не пользуются таким ажиотажем. При этом в Абхазии каждый год появляются новые отели — стараниями как местных, так и российских инвесторов. Например, открывшийся в мае “Гранд Отель Сухум” (он управляется из Москвы) сразу ворвался в топ-5 гостиниц курорта. “При этом многие туроператоры по инерции продолжают работать только с теми отелями, которые давно и хорошо знают, — объясняет Татьяна Квятковски. — Естественно, что эти объекты первыми уходят на стоп”.
А на российско-абхазской границе недавно зафиксировали огромные очереди. Власти республики обещали расширить пропускную способность КПП, но пока этого не сделали.