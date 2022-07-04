В популярных отелях Абхазии закончились места до октября

“Еще в прошлом году появилась такая тенденция, что отели в Абхазии заполняются сверху вниз, то есть, сначала лучшие, потом остальные, — объясняет Татьяна Квятковски, организатор авторских туров по Кавказу (агентство Arrakasta Cáucaso). — Это говорит о том, стал ездить контингент более обеспеченный и требовательный к комфорту”. При этом для маленьких групп, по словам Татьяны, даже в разгар сезона можно найти места в хороших гостиницах. Сложнее всего с размещением в Гагре, а вот Сухум и Пицунда не пользуются таким ажиотажем. При этом в Абхазии каждый год появляются новые отели — стараниями как местных, так и российских инвесторов. Например, открывшийся в мае “Гранд Отель Сухум” (он управляется из Москвы) сразу ворвался в топ-5 гостиниц курорта. “При этом многие туроператоры по инерции продолжают работать только с теми отелями, которые давно и хорошо знают, — объясняет Татьяна Квятковски. — Естественно, что эти объекты первыми уходят на стоп”.