Каппадокия привлекает туристов уникальным природным ландшафтом

Большое число отдыхающих ежегодно посещает эту часть Анатолии, чтобы полюбоваться уникальным природным ландшафтом региона, в частности долиной Перибаджалары, древними монастырями в скалах, подземными городами и другими достопримечательностями.

Фото: RusTurkey.com RusTurkey.com

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В 2019 году в Каппадокию был отмечен рекордный поток туристов. В 2020 и 2021 годы на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) прошли относительно спокойно.

Начиная с 2022 года поток туристов в Каппадокию вновь начал повышаться до отметки допандемийных лет.

По данным Управления культуры и туризма провинции Невшехир, в январе музеи и исторические объекты в Каппадокии посетили 88 677 туристов, в феврале этот показатель составил 83 432, в марте - 133 166, в апреле- 247 459, в мае - увеличился 477 757, а в июне- достиг 381 761.

Больше всего туристов за полгода посетило пещерный комплекс Зельве - 397 958.

На втором месте Музей под открытым небом «Гёреме» - 395 771, а на третьем- подземный город Каймаклы - 118 103.

Музеи и туристические объекты Каппадокии в январе-июне 2016 года посетили 672 730, за тот же период 2017 года - 908 294, 2018 года - 1 млн 235 тыс. 355 , 2019 года - 1 млн 562 тыс. 617 местных и иностранных туристов.

В январе-июне 2020 года данный показатель составил всего 339 685, а за тот же период прошлого года - 483 915.

Глава Кооператива по развитию туризма в Гёреме Мустафа Дурмаз в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» выразил уверенность в том, что 2022 году станет плодотворным в плане туризма для Каппадокии.

С начала года в регионе приезжают гости со всех уголков мира, и скорее всего к концу года показатели по потоку туристов будут приближен к данным за 2019 год, добавил он.

Каппадокия отличается уникальным природным ландшафтом. Каппадокия - это прежде всего долина Перибаджалары («Волшебные камины» или «Камины фей») и останцы в виде каменных столбов причудливых форм и очертаний.

На территории Каппадокии ранее находились действующие вулканы, крупнейшие из которых - Хасан, Эрджиес, Медендиз и Гюллюдаг - когда-то выбрасывали пепел и лаву. Со временем пепел превратился в туф, а лава - в базальт, покрывший тонким слоем мягкую туфовую породу. Смена климата в регионе запустила работу иных природных сил: осадки, ветер и реки высекали из туфа свои узоры.

Совершая тур, туристы получают возможность увидеть с высоты птичьего полета природные красоты региона: долину Перибаджалары и высеченные в скалах дома и монастыри.