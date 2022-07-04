Памуккале за полгода посетило свыше 600 тыс. туристов

Благодаря уникальному природному ландшафту, древней истории и термальным источникам Памуккале, который также называют «белым раем», круглый год привлекает внимание местных и зарубежных туристов.

Фото: RusTurkey.com RusTurkey.com

С турецкого языка название Памуккале переводится как «хлопковый замок». Белоснежная гора, внешне напоминающая хлопковое поле, включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На фоне снятия ограничений в связи с пандемией и увеличения турпотока регион рассчитывает принять в текущем году до 2 млн туристов.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на региональное Управление культуры и туризма провинции Денизли, в январе- июне 2022 года Памуккале посетили 604 033 туристов, тогда как за аналогичный период прошлого года этот район принял 250 158 посетителей.

При этом в июне прошлого года в «белый рай» прибыло 83 994 туриста, а за аналогичный период текущего года - 205 800.

Президент Туристической ассоциации отельеров Денизли (DENTUROD) Гази Мурат Шен в беседе с агентством «Анадолу» выразил удовлетворение количеством посетителей Памуккале.

По его словам, число посетителей региона в текущем году увеличилось в три раза.

«Ожидаем, что в предстоящий период эти цифры будут только расти. Наибольший рост турпотока в регион фиксируется в июле, августе и сентябре.С ростом туроптока в этот период мы закроем конец года с более чем 2 млн посетителей»,

— сказал Шен.

При этом глава ассоциации отметил рост бронирований в праздничные дни Курбан- байрама.

«Мы начали принимать бронирования еще задолго до приближающегося праздника. Все приготовления на туристических объектах региона к празднику Курбан-Байрам завершены»,