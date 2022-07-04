Эксперт назвал причину агрессии акул в Египте

Сразу два фактора могли стать причиной нападения на женщин в египетской Хургаде. Об этом заявил дайвер Мухаммед Самир. Это период размножения акул и работающие винты стоящих в лагуне Сахль-Хашиш южнее Хургады лодок.
Как сообщает МК, по характеру укусов и ранений заключено, что с вероятностью 95% две женщины погибли после атаки тигровой акулой. У этого вида акул сейчас завершается сезон размножения. Он в этот момент приплывают на мелководье.
Хищницы оказались в ловушке в лагуне, где на выезде стоит много катеров.
Министерство окружающей среды Египта сообщило, что вторая туристка погибла в Хургаде в результате нападения акулы.
Ранее сообщалось, что группа из 17 туристов попала в снежный буран в горах. Одиннадцать из них обнаружены мертвыми, остальные считаются пропавшими без вести. Инцидент произошел на севере Индии, на перевале Ламкхага.