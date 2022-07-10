Почему стоит остановиться в отеле под водой

Каждый раз, выбирая место для отдыха, хочется удивить себя и своих близких. "Рамблер" рассказывает, почему стоит пожить в подводном отеле хотя бы однажды.
Если до этого вы никогда не останавливались в подводных отелях, вам точно здесь понравится. Новые впечатления запомнятся на всю жизнь. Кстати, в некоторых отелях есть возможность выйти сразу с аквалангом и поплавать вместе с рыбами.
Конечно же, подводные отели нередко выбирают влюбленные пары, которые хотят провести незабываемые дни наедине друг с другом.
Уникальность подводных отелей в том, что вид из огромных окон-иллюминаторов каждый раз меняется. Ночью рядом с окнами включаются прожекторы, которые привлекают еще больше рыб.
На самом деле подводных отелей довольно много, но мы выбрали самые симпатичные.
Пятизвездочный отель расположился в заброшенном карьере в Сунцзяне, из 18 этажей два находятся под водой, окна выходят в специальный аквариум, населенный рифовыми акулами, скатами и другими симпатичными рыбками.
Белые акулы, черепахи, рыба-наполеон и другие морские обитатели могут оказаться на расстоянии вытянутой руки, если остановиться в этом отели, распложенном на острове Занзибар. На крыше отдельной виллы можно загорать, а в гостинной и ванной наблюдать за подводной жизнью.
В отеле два номера люкс с собственными названиями — "Нептун" и "Посейдон" с собственным выходом в огромный аквариум, куда можно погрузиться с аквалангом. Окна этих номеров выходят на подводную лагуну, которую населяют более 65 тысяч самых разных морских обитателей.