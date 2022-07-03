Еще 4 пляжа в Турции получили "Голубой флаг"

Пляжи общественного пляжа Богаз, общественного пляжа Кызылот, пляжа Нар 1 и пляжа Нар 2, принадлежащие муниципалитету Манавгата, награждены "голубым флагами".
На церемонии вручения голубого флага, состоявшейся на общественном пляже отеля Boğaz, принимали участие мэр Манавгата Шюкрю Сезен, заместитель председателя совета директоров TÜRÇEV Дженк Халил Баяз, координатор TÜRÇEV в Анталии Мустафа Эрийгит, заместители мэра и руководители муниципальных образований.
Координатор TÜRÇEV в Анталии Мустафа Эрийгит в своем выступлении на церемонии сказал, что 4 пляжа, принадлежащие муниципалитету, поправу имеют право на получение голубого флага.
Отметив, что Анталия с 229 пляжами является городом с самым большим количеством пляжей с "голубым флагом" в мире, Эрийгит сказал: «Округ Манавгата С 55 пляжами имеет наибольшее количество наград с голубым флагом в нашей стране. В Манавгате 81 объект и 8 общественных пляжей вместе с дополнительными объектами имеют статус «Голубого флага».
Мэр Сёзен в своем выступлении добавил, что местные власти стараются предоставить наилучший сервис гражданам города и иностранным гостям.
Заметив, что в районе более 250 5-звездочных объектов размещения, Сёзен сказал: «Муниципалитет Манавгата обязан идти в ногу с этими инициативами частного сектора и поддерживать их. Хочу поблагодарить моих коллег, которые внесли свой вклад в это дело.
После выступлений на пляже был поднят голубой флаг.