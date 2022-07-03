Еще 4 пляжа в Турции получили "Голубой флаг"

Пляжи общественного пляжа Богаз, общественного пляжа Кызылот, пляжа Нар 1 и пляжа Нар 2, принадлежащие муниципалитету Манавгата, награждены "голубым флагами".

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На церемонии вручения голубого флага, состоявшейся на общественном пляже отеля Boğaz, принимали участие мэр Манавгата Шюкрю Сезен, заместитель председателя совета директоров TÜRÇEV Дженк Халил Баяз, координатор TÜRÇEV в Анталии Мустафа Эрийгит, заместители мэра и руководители муниципальных образований.

Координатор TÜRÇEV в Анталии Мустафа Эрийгит в своем выступлении на церемонии сказал, что 4 пляжа, принадлежащие муниципалитету, поправу имеют право на получение голубого флага.

Отметив, что Анталия с 229 пляжами является городом с самым большим количеством пляжей с "голубым флагом" в мире, Эрийгит сказал: «Округ Манавгата С 55 пляжами имеет наибольшее количество наград с голубым флагом в нашей стране. В Манавгате 81 объект и 8 общественных пляжей вместе с дополнительными объектами имеют статус «Голубого флага».

Мэр Сёзен в своем выступлении добавил, что местные власти стараются предоставить наилучший сервис гражданам города и иностранным гостям.

Заметив, что в районе более 250 5-звездочных объектов размещения, Сёзен сказал: «Муниципалитет Манавгата обязан идти в ногу с этими инициативами частного сектора и поддерживать их. Хочу поблагодарить моих коллег, которые внесли свой вклад в это дело.