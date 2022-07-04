Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+30° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
9 часов назад

Австралия сняла все ограничения на въезд для россиян

Lenta.ruиещё 3

Власти Австралии сняли все коронавирусные ограничения на въезд для иностранных путешественников, в том числе россиян. Об этом пишет «Газета.Ru».

Австралия сняла все ограничения на въезд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно обновленным протоколам, с 6 июля все приезжающие в страну туристы больше не обязаны заполнять цифровую пассажирскую декларацию (DPD) для подтверждения статуса вакцинации от COVID-19.

По словам министра внутренних дел Клэр О'Нил, нововведения позволят не только увеличить турпоток в Австралию, но и сократить задержки в аэропортах страны. При этом отмечается, что авиаперевозчики, а также операторы круизных лайнеров по-прежнему могут предъявлять дополнительные требования для пассажиров.

1 июля власти Маврикия отменили все коронавирусные ограничения на въезд для иностранцев. Теперь прибывающие на остров отдыхающие освобождаются от тестирования на COVID-19 в аэропорту прилета и соблюдения двухнедельного карантина.

Заграница,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители