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4 часа назад

Чем Париж может неприятно удивить туристов

Мира Маркина

Париж – место притяжения туристов со всего мира. Столицу Франции считают городом влюбленных, изысканной еды, уникальной архитектуры, модной одежды и удивительного искусства. И с этим едва ли можно спорить.

Чем Париж может неприятно удивить туристов
Фото: unsplashunsplash

Однако как и у любого города, у Парижа есть свои недостатки, которые могут сильно испортить впечатление от долгожданной поездки. Подробнее о ключевых минусах – в материале "Рамблера".

Загрязненная атмосфера

Огромное количество машин усиленно загрязняют воздух, но это не единственное, к чему нужно быть готовым. Дело в том, что иногда ситуация с загрязнением воздуха выходит из-под контроля, и в такое время сложно разглядеть даже Эйфелеву башню. Это будет серьезным разочарованием, если вы в Париже всего на несколько дней.

Слишком частые дожди

Европейской столицей дождей почему-то считается Лондон, хотя там ежегодно выпадает 690 мм осадкой, в то время как в Париже 720. В сезоны ливней Сена нередко выходит из берегов, что затрудняет передвижение по городу. Чаще всего такое происходит весной и осенью.

Отсутствие кондиционеров

Если вы решили посетить Париж в знойный летний период, выбирайте отели, расположенные в новых домах. Старые дома крайне редко оборудованы кондиционерами, что затрудняет пребывание в них, если за окном +30.

Воровство

Карманники – не редкое явление во всех туристических городах, но в Париже их чрезмерно много. Более того, на воришек жалуются не только туристы, но и сами местные. Нередко злоумышленники подходят к путешественникам с просьбой подписать петицию. Пока туристы разбираются, что от них хотят, воры незаметно вытаскивают из сумок ценные вещи.

Заграница,
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