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2 часа назад

Россияне массово устремились на отдых в одну соседнюю страну

Lenta.ru

Самым популярным зарубежным туристическим направлением в 2022 году стала Белоруссия — россияне массово устремились в соседнюю страну на отдых. Об этом сообщается в аналитическом исследовании «Мегафона», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Россияне массово устремились на отдых в одну соседнюю страну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Второе и третье место по популярности в рейтинге востребованных стран заняли Турция и Казахстан. При этом отмечается, что в допандемийном 2019 году Турция возглавляла топ направлений, а за ней шли Белоруссия и Финляндия.

Также выяснилось, что лидерами по росту туристического потока стали Киргизия и Узбекистан. Благодаря прямому авиасообщению и наличию пакетных туров число туристов, посещающих Киргизию, выросло на 71 процент, а Узбекистан — на 55.

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что российские туристы теперь дольше путешествуют. Средняя продолжительность поездки за рубеж увеличилась с восьми до десяти дней. Эксперты считают, что туристы начали отказываться от коротких путешествий, поскольку добираться до мест отдыха стало сложнее и дороже.

При этом россияне по-прежнему активно выбирают экзотические направления. Например, на 39 процентов выросло число поездок в Шри-Ланку, на 27 процентов — на Мальдивы и на 4 процента — на Сейшельские острова.

Ранее стали известны три самые популярные зарубежные страны для отдыха россиян в июле. Чаще всего туристы бронировали отели в Белоруссии, Турции и Италии.

Заграница,Мегафон,
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