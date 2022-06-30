Какую сумму готовы потратить россияне на отдых заграницей

Аналитики сервиса GEO.Platforma и эксперты финансового маркетплейса Сравни провели исследование и выяснили, что наиболее популярными заграничными курортами для россиян этим летом стали Турция (42%), Египет (33%) и ОАЭ (31%). Каждый третий готов потратить на такую поездку более 200 тысяч рублей.

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Самыми востребованными направлениями внутреннего туризма у россиян стали курорты Краснодарского края и Крыма (48%). На путешествие внутри страны каждый второй (56%) опрошенный готов выделить бюджет от 70 000 до 100 000 рублей, при этом 31% респондентов рассчитывают на сумму от 30 000 до 70 000 рублей.

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По данным Сравни, в этом году все больше туристов покупают страховые полисы для путешественников. В период с мая по начало июня 2022 года рост продаж туристических страховок составил 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными регионами для российских туристов в этом сезоне стали страны Шенгенской зоны, Турция, Израиль, Россия и ОАЭ. При этом эксперты Сравни отметили рост интереса к внутреннему туризму — по сравнению с прошлым годом количество проданных страховых полисов с покрытием по России выросло на 30%.

Только 16% россиян путешествуют самостоятельно. Абсолютное большинство опрошенных (84%) приобретали или приобретают готовые туры. Из них каждый четвертый отмечает, что путевки стали дорогими, а 22% видят снижение предложения. Треть опрошенных также заявили, что бронировать билеты на самолет стало значительно тяжелее.

Интересно, что 46% россиян планируют от 1 до 3 поездок за границу в этом году. 16% рассчитывают хотя бы 1 раз съездить в другой регион РФ. Любимыми месяцами для отпусков опрошенные считают август (41%), июль (31%) и сентябрь (25%).

«Несмотря на закрытие большинства заграничных курортов у россиян еще есть выбор как среди других стран, так и среди внутренних направлений. Сокращение международных рейсов позволит нашему туристическому бизнесу увеличить приток клиентов и улучшить собственный сервис. В этом году мы ожидаем рост числа новых направлений, поскольку запросы туристов очень разные», — пояснил Алексей Алексеев, руководитель GEO.Platforma.