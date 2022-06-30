Первое знакомство с Тбилиси: с чего начать?

Маршрут номер один. Первое знакомство с Тбилиси. Большинство туристов приходят именно сюда – в район Серных бань. Называется он Абанотубани. «Абано» по-грузински означает «баня», а «убани» – это «район». Виды как на открытке. Именно таким Тбилиси и представляют себе те, кто никогда здесь еще не был и знакомился с городом по кадрам из телепрограмм и фильмов, книгам и фотографиям. Вот они – резные балкончики, узкие улочки и купола восточных бань. Туристический центр города. Сердце Тбилиси.

Фото: Мир24 Мир24

Утренняя прогулка

Видео дня

С полудня до поздней ночи в этом районе многолюдно. И лишь ранним утром здесь тишина. Туристов еще нет, рестораны и кафе пока закрыты. Самое время наслаждаться картинками старого Тбилиси. Можно внимательно рассматривать причудливые здания, кирпичную кладку сводов серных бань. Рассыпаны они по разные стороны центральной улицы. Она так и называется – Банная улица. Главная баня – «Пестрая». Ее еще называют Орбелиановской, Голубой, Пушкинской.

Центральный вход в баню украшает вывеска со словами Александра Сергеевича: «Отроду не встречал я ничего роскошнее Тифлисских бань». Цитата от 29 мая 1829 года. Строительство этой и соседних бань датируется XVII-XIX веками. Их не раз перестраивали, расширяли, реконструировали. И с каждым разом они становятся все более комфортными и привлекательными для посетителей. Кстати, жители старого Тифлиса ходили в баню на рассвете.

«Инжировый овраг» и мостики любви

За серными банями расположено местечко Садабхана. Его еще называют «Инжировым оврагом». Здесь течет река Цавкисисцкали. Прохладно даже в самые знойные дни. Несколько лет назад ущелье было благоустроено. Открыты небольшие рестораны и уютные кафе.

Есть винтовые лестницы, смотровые площадки и горбатые мостики. Традиция вешать на поручни перекидных мостов замочки дошла и до Тбилиси. Влюбленные пары в знак верности друг другу крепят замок, защелкивают его, а ключ выбрасывают в воду. Вот они – сотни замочков и на каждом написаны имена тех, кто их здесь оставил.

Сувениры, гиды и прогулки

Путешествовать по старому городу можно часами. От небольшой площади в районе Абанотубани отходят узкие улочки. Одна из них ведет в сторону Ботанического сада, другая в исторический район Ортачала. Здесь же небольшой этнографический музей.