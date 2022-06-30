5 достопримечательностей, которые оказались фейком

Любите с восхищением рассматривать древнюю архитектуру и верите на слово всему, что рассказывают гиды? В таком случае вероятность оказаться обманутым довольно велика. Сегодня “Рамблер” расскажет о пяти популярных туристических местах, которые на самом деле имеют мало исторической ценности.

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Усадьба Царицыно

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Первый пункт будет исключением из нашего топа, поскольку находится в России. Однако мало кто знает, что архитектурный ансамбль современного Царицыно имеет мало общего с первоначальным проектом Василия Баженова. Оранжереи, дворец появились по велению императрицы Екатерины II. Но завершение строительства она не застала. В 1790 году возведение построек было остановлено из-за нехватки средств, а спустя несколько лет умерла и сама монаршая особа.

В начале нулевых по инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова строительство возобновилось. Но исторический облик дворца был полностью нарушен, по мнению специалистов.

Место рождения Зевса

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На остров Крит стекаются не только любители пляжного отдыха, но и ценители древностей. Так на горе Дикти посетителям предлагают войти в пещеру, где, по легенде, мать Зевса укрывала свое дитя от Кроноса, который уничтожал своих наследников. Но есть нюанс.

Дело в том, что за право называться местом рождения Зевса соперничают еще три пещеры – на горе Ида (Крит), Ликаон (Аркадия), а также Итона (Мессина).

Дом Колумба

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Кто бы не хотел посетить дом самого известного в мире мореплавателя? Ради этого туристы стекаются в итальянскую Геную. Якобы там Колумб провел свое детство – хотя сами биографы сомневаются в данном факте. Более того, дом, который принадлежал семье путешественника (по мнению авторов туристических путеводителей), был 21 год назад полностью реконструирован. То есть, историческим в нем остается лишь фундамент. Поэтому данную достопримечательность часто называют фейковой.

Замок Дракулы

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В Румынии есть живописный замок Бран, известный на весь мир. По слухам, некогда в нем ночевал жестокий Влад Цепеш – исторический прототип героя романа Брэма Стокера. Якобы он любил охотиться в этих краях. Но нет никаких документальных подтверждений тому, что Бран когда-либо принадлежал Цепешу-Дракуле.

Балкон Джульетты

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