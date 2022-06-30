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5 часов назад

5 достопримечательностей, которые оказались фейком

Мира Маркина

Любите с восхищением рассматривать древнюю архитектуру и верите на слово всему, что рассказывают гиды? В таком случае вероятность оказаться обманутым довольно велика. Сегодня “Рамблер” расскажет о пяти популярных туристических местах, которые на самом деле имеют мало исторической ценности.

5 достопримечательностей, которые оказались фейком
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Усадьба Царицыно

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Первый пункт будет исключением из нашего топа, поскольку находится в России. Однако мало кто знает, что архитектурный ансамбль современного Царицыно имеет мало общего с первоначальным проектом Василия Баженова. Оранжереи, дворец появились по велению императрицы Екатерины II. Но завершение строительства она не застала. В 1790 году возведение построек было остановлено из-за нехватки средств, а спустя несколько лет умерла и сама монаршая особа.

В начале нулевых по инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова строительство возобновилось. Но исторический облик дворца был полностью нарушен, по мнению специалистов.

Место рождения Зевса

wikimedia.org

На остров Крит стекаются не только любители пляжного отдыха, но и ценители древностей. Так на горе Дикти посетителям предлагают войти в пещеру, где, по легенде, мать Зевса укрывала свое дитя от Кроноса, который уничтожал своих наследников. Но есть нюанс.

Дело в том, что за право называться местом рождения Зевса соперничают еще три пещеры – на горе Ида (Крит), Ликаон (Аркадия), а также Итона (Мессина).

Дом Колумба

wikimedia.org

Кто бы не хотел посетить дом самого известного в мире мореплавателя? Ради этого туристы стекаются в итальянскую Геную. Якобы там Колумб провел свое детство – хотя сами биографы сомневаются в данном факте. Более того, дом, который принадлежал семье путешественника (по мнению авторов туристических путеводителей), был 21 год назад полностью реконструирован. То есть, историческим в нем остается лишь фундамент. Поэтому данную достопримечательность часто называют фейковой.

Замок Дракулы

wikimedia.org

В Румынии есть живописный замок Бран, известный на весь мир. По слухам, некогда в нем ночевал жестокий Влад Цепеш – исторический прототип героя романа Брэма Стокера. Якобы он любил охотиться в этих краях. Но нет никаких документальных подтверждений тому, что Бран когда-либо принадлежал Цепешу-Дракуле.

Балкон Джульетты

wikimedia.org

Можно бесконечно спорить о том, был ли сюжет знаменитой шекспировской трагедии списан с натуры. Одно известно точно: милый каменный балкончик, к которому любят приходить туристы, приезжающие в Верону, построили в 1936 году. Сам особняк был возведен в XIII веке. Его владельцами были члены рода Даль Каппелло, который, вероятно, мог быть прообразом семьи Капулетти. Однако как бы то ни было – даже если Джульетта существовала в реальном мире, выйти на этот балкон раньше наступления XX века она никак не могла.

Заграница,Василий Баженов,Брэм Стокер,Юрий Лужков,
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