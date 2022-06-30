Неделя в Дубае: каким он был до блеска небоскребов

Дубай — это не только то, что блестит, сияет и рвется к небесам. Это еще и то — почему, и откуда корни этого блеска и сияния. Сохранившийся и восстановленный кусочек старого донефтяного Дубая — того, откуда из недавнего прошлого пошел рывок в сегодняшнее и завтрашнее будущее.

Фото: НДН.Инфо НДН.Инфо

Квартал Al Fahidi на берегах залива Dubai Creek — та небольшая часть города, где была реконструирована или восстановлена архитектура и колорит Дубая середины позапрошлого века.

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Это одно из немногих мест, где можно не проехать, не промчаться, а неспешно прогуляться по арабским кварталам, увенчанным традиционными ветряными башнями из камня, гипса, тика, древесины пальмовых и сандаловых деревьев.

Городские власти бережно восстановили и реконструировали оставшиеся после безудержного роста нового Дубая остатки старого — Al Fahidi. И неудивительно, что именно здесь теперь расположились десятки культурных достопримечательностей, музеев, художественных галерей и ресторанов эмиратской кухни.

Ознакомьтесь с мероприятиями в календаре Dubai Calendar, чтобы не пропустить интересные события, в частности арт-ярмарку Sikka Art Fair и фестиваль культурно-исторического наследия Heritage Week.

Всего в Al Fahidi около 50 старинных зданий сегодня переформатированы в художественные галереи и музеи. Центр культурного сотрудничества Шейха Мохаммеда (Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding) предоставляет возможность ближе познакомиться с местной культурой и традициями. В Музее истории монет (Coins Museum) собрано более 470 редких экземпляров, повествующих о денежных системах и валютах Британской империи, Индии и стран ближневосточного региона, циркулировавших в ОАЭ до момента обретения независимости.

В Доме Симпозиумов (Symposium House) и Доме Событий (Events House) часто проходят мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия, например выставки работ местных мастеров. В Доме арабской каллиграфии (Dar Al Khatt) вы сможете полюбоваться не только основной формой исламского художественного выражения, но и другими видами изобразительного искусства. Расположенный в Al Fahidi Муниципальный Дом (Municipality House) является прекрасным образцом традиционной арабской архитектуры. В общем, здесь за каждой второй, наверное, дверью туриста ждет то выставка, то экспозиция, то еще что-нибудь интересное.

Но даже если не зайти ни в один из выставочных центров, сам Al Fahidi — это и есть музей под открытым небом. С узкими улочками, внезапно вытекающими на просторные площади с мечетями, с полотняными навесами, дающими блаженство тени в жаркий день, с резными мусульманскими узорами на окнах и стенах и чудными арабскими ресторанчиками, манящими отдыхом и вкуснейшими запахами.

А потому прежде чем сесть на лодку-паром и переправиться через залив в Дейру к знаменитому Золотому рынку всего за 1 дирхам, мы, конечно, соблазнились этими запахами.

И вдоволь насладились в ресторане Al Fanar как едой, так и любованием с террасы ресторана отличным видом на залив Dubai Creek.

Да, кстати, переправиться из Al Fahidi в Дейру на лодке за один дирхам очень даже имеет смысл. Во-первых, всласть нанюхаться ароматами на рынке специй. И даже, может быть, что-нибудь купить.

Ну а во-вторых, полюбоваться блеском лавок Золотого рынка и подумать о том, чтобы и там купить что-нибудь.

Ну, например, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса кольцо Naimat Taiba весом 64 кг, украшенное 5 кг кристаллов Swarovski, стоимостью от 3 млн долларов. Впрочем, это вряд ли — куча хлопот на таможне, да еще если и билет без багажа… Так что мы, например, полюбовались, подумали, но покупать не стали.

Как добраться

Al Fahidi находится на берегу бухты Дубай Крик, недалеко от Золотого рынка. Проще всего доехать на метро до одноименной станции Al Fahidi, от которой пешком пройти 7-10 минут по весьма колоритной восточной (практически — индийской) улице.

Второй вариант — добраться из района Дейра (от района Золотого рынка, например) на пароме через Дубай Крик. Билет на паром стоит всего 1 дирхам. От причала парома до Аль Фахиди идти не более 10 минут.