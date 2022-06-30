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3 часа назад

Россиянка описала турецкий курорт фразой «это не Тагил»

Lenta.ru

Россиянка отдохнула на турецком курорте Фетхие и описала его фразой «больше похож на Грецию и Македонию». Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка описала турецкий курорт фразой «это не Тагил»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первое, на что обратила внимание путешественница — это «волшебная» природа, бирюзовое море и живописные поселки. Она порекомендовала обязательно подняться на фуникулере на гору Бабадаг, полетать на параплане и отправиться на морскую прогулку.

Во-вторых, читательницу портала порадовал отель, за который она заплатила 122 тысячи рублей. Она отметила чистоту в номерах, разнообразные обеды и ужины, а также большой спа-комплекс.

«В общем, отель не формата "Тагил!" — россиян практически не было, в основном европейцы: французы, немцы, испанцы»,

— отметила она.

Единственным, что разочаровало россиянку, стала экскурсия в популярную у туристов Голубую лагуну.

«Пляж грязный, лежаки стоят вплотную, цвет воды совсем не та лазурь, как на фото. Возможно, из-за плотной облачности мы так и не увидели Голубую лагуну в полной ее красе»,

— пожаловалась автор.

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