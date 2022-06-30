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4 часа назад

Блогерша назвала приемлемую одежду для отдыха в Турции

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова назвала приемлемую одежду для отдыха в нетуристических районах Турции. Своими рекомендациями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Блогерша назвала приемлемую одежду для отдыха в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка напомнила, что Турция — по большей части мусульманская страна, поэтому путешественникам стоит отказаться от слишком откровенных нарядов, гуляя вблизи мечетей и жилых кварталов.

«Если вы одеты неподобающе, турки старшего поколения вам об этом не скажут, но все же смутятся и отметят неуважение. Молодежь же ко всему относится лояльно»,

— уточнила автор блога и призвала прикрывать глубокое декольте и колени.

Аналогичных принципов она попросила придерживаться во время поездки в Стамбул.

«Гуляя по городу, вы точно захотите зайти в знаменитые мечети или посетить популярные туристические объекты. Время от времени вы будете попадать в нетуристические районы. Лучше всегда выглядеть прилично»,

— пояснила она.

В качестве идеального наряда для прогулок в Турции россиянка назвала свободный костюм из легкой ткани: льна или муслина. По ее словам, в таком виде будет комфортно находиться как на пляже, так и в мечети.

Автор блога добавила, что в курортной отельной зоне Турции можно носить все что угодно: короткие шорты, майки или прозрачные накидки, так как там местные жители привыкли к туристам.

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