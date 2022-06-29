Какие продукты нельзя вывозить из-за рубежа

Таможня тщательно следит за тем, какие предметы перевозят через границу. Основная задача — не допустить провоз запрещенных товаров и контролировать оплату пошлины. Но не всегда запрещенный означает опасный, конфисковать могут даже айфон. "Рамблер" расскажет, что нельзя везти из других стран.
Одни вещи можно ввозить в Россию, другие придется декларировать. Для этого нужно пройти через красный коридор. Если декларировать нечего, то через зеленый. Если не знаете, куда идти, лучше уточнить заранее, чтобы не получить штраф.
До 3 литров декларировать не нужно, а 4—5 литров придется задекларирировать и заплатить по 10 евро за литр. Более 5 литров — возможна конфискация.
До 200 сигарет, 50 сигар, 250 г табака — не декларируем. А дальше возможна конфискация.
Если общий вес товаров не больше 50 кг, а общая стоимость не выше 1500 евро (если вы приехали по земле) или 10 000 евро (если прилетели по воздуху) — не декларируем. Далее вещи придется не только задекларировать, но и заплатить 30% таможенной стоимости товаров, но не менее 4 евро за килограмм.
Если вы везете много одинаковых предметов, например, десять айфонов или сорок пар носков, возможно задержание товара, штраф и даже суд. Если дорогими товарами вы владели до поездки, лучше задекларировать ценности при вывозе.
Если это лекарства для личного пользования, а наркотических и психотропных веществ в составе нет — не декларируем. Если в состав лекарств входят наркотические и психотропные вещества — декларируем. Для этого нужна выписка из истории болезни и рецепт.
Если в состав лекарств входят опасные вещества, возможна конфискация, штраф и даже тюрьма. Упустив это правило, пассажиры попадут под статью за распространение наркотиков.
До 5 кг продуктов растительного или животного происхождения в упаковке можно не декларировать. Фермерский сыр, завернутый в бумагу, таможню не пройдет.
Не пройдут контроль семена и картофель, продукты животного происхождения без заводской упаковки, некоторые продукты из стран, где была вспышка заболеваний. Существуют также и временные ограничения, которые указаны на сайте Россельхознадзора.
К культурным ценностям относятся картины, иконы, антикварные книги, монеты и оружие. Если их стоимость не превышает 1500 евро, а вес 50 кг, провозить их можно.
В ином случае стоит задекларировать предметы как культурные ценности. За них платить налог не придется, также от налога освобождают картины для выставок. Однако это придется подтвердить документами.