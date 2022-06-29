Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

Куда едут отдыхать богатые россияне

РИА "ФедералПресс"

Туроператор Space Travel составил рейтинг стран, которые чаще всего выбирают россияне для премиального отдыха в 2022 году.

Куда едут отдыхать богатые россияне
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Первое место занимают Арабские Эмираты – в июне туда отправилось 50 % туристов, на втором месте находятся Мальдивы – 30 % россиян выбрали острова, а третье занимает Турция – 20 %. Эти страны пришли на замену отдыху в Европе, который выбирали состоятельные россияне до введения антироссийских санкций. Российские туристы все еще могут путешествовать по европейским государствам, однако их интерес переместился на Азию, отмечают представители Space Travel. Это произошло из-за того, что добираться до Европы стало дорого даже для богатых граждан, так как лететь нужно с пересадками.

«Новые туристы на этих направлениях – это преимущественно те туристы, кто ранее выбирал для пляжного отдыха летом люксовые объекты на Лазурном Берегу, на островах Италии, в Греции»,

– отметил гендиректор туроператора Артур Мурадян.

Как пишет АТОР, отели на Мальдивских островах начали радовать особым гостеприимством – специально для российских туристов некоторые из них запустили оплату в рублях.

Заграница,Артур Мурадян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители