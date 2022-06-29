Куда едут отдыхать богатые россияне

Первое место занимают Арабские Эмираты – в июне туда отправилось 50 % туристов, на втором месте находятся Мальдивы – 30 % россиян выбрали острова, а третье занимает Турция – 20 %. Эти страны пришли на замену отдыху в Европе, который выбирали состоятельные россияне до введения антироссийских санкций. Российские туристы все еще могут путешествовать по европейским государствам, однако их интерес переместился на Азию, отмечают представители Space Travel. Это произошло из-за того, что добираться до Европы стало дорого даже для богатых граждан, так как лететь нужно с пересадками.