Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
2 часа назад

Селимие — турецкий курорт для тех, кто не любит отдыхать с русскими

Даша Краснова

Варианты для отпуска стремительно сократились, многие люди вновь полетят в Турцию. Однако желание разнообразить отдых и увидеть что-то новое никуда не делось. "Рамблер" расскажет про место, где отдыхают местные.

Селимие — турецкий курорт для тех, кто не любит отдыхать с русскими
Фото: unsplashunsplash

Деревушка Селимие – это отличный вариант для тех, кто ищет необычного и спокойного отдыха. Она расположена всего в 40 километрах юго-западнее Мармариса, в 10 километрах от деревни Орхание.

Видео дня

Бухта, на берегу которой стоит поселок, со всех сторон окружена высокими горами и поросшими хвойными лесами. Практически все постройки, включая отели и дома местных, разместились на нешироком участке у самого моря, полукругом охватывая южную оконечность бухты. Отдыхая в Селимие, вы всегда будете двигаться по берегу.

Турки прекрасно адаптировали небольшое количество земли для туристов. Все пляжи представляют собой деревянные настилы, уходящие в море. Каждый настил принадлежит ресторану или отелю. Днем на настилах стоят шезлонги и зонтики, а ближе к вечеру их заменяют сервированные столы. Это удобно, потому что вся деревня живет по расписанию.

социальные сети

В Селимие расположено довольно много отелей и пансионатов, но все они небольшие, на 10 – 12 номеров. От каждой гостиницы к пляжу можно дойти максимум за 5 минут. Единственная трудность – большинство местных не говорят на английском языке, только на турецком, так что приготовьтесь время от времени сталкиваться с непониманием.

В Селемие отдыхают в основном сами турки, поэтому меню на английском есть далеко не во всех местах. Но справиться все равно можно. Зато есть возможность насладиться турецкой музыкой, посмотреть на привычки и манеры людей и лучше прочувствовать настроение этого места. Например, турки после каждого ужина едят сладости. Десертные в городе открыты до самой ночи.

Закрытый залив популярен у яхтсменов – сюда часто заходят катера и яхты во время прогулок и длительных путешествий, также суда всегда могут укрыться здесь от шторма. Поэтому вы будете плавать в чистейшей воде рядом с прекрасными яхтами. Без прогулки на катере тоже не обойдется!

социальные сети

Для любителей рыбалки в бухте открываются замечательные возможности. Мужчины в Селемие берут сапы и лодки, а через полчаса возвращаются с уловом. Поэтому в ресторанах подают только свежую рыбу. Кстати, так как место "для своих" вкусно готовят везде. А это ли не самое важное в отпуске?

В округе можно увидеть живописные руины старинных крепостей и замков – над поселком некогда стоял античный город Хидас.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители