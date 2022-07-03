Селимие — турецкий курорт для тех, кто не любит отдыхать с русскими

Варианты для отпуска стремительно сократились, многие люди вновь полетят в Турцию. Однако желание разнообразить отдых и увидеть что-то новое никуда не делось. "Рамблер" расскажет про место, где отдыхают местные.

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Деревушка Селимие – это отличный вариант для тех, кто ищет необычного и спокойного отдыха. Она расположена всего в 40 километрах юго-западнее Мармариса, в 10 километрах от деревни Орхание.

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Бухта, на берегу которой стоит поселок, со всех сторон окружена высокими горами и поросшими хвойными лесами. Практически все постройки, включая отели и дома местных, разместились на нешироком участке у самого моря, полукругом охватывая южную оконечность бухты. Отдыхая в Селимие, вы всегда будете двигаться по берегу.

Турки прекрасно адаптировали небольшое количество земли для туристов. Все пляжи представляют собой деревянные настилы, уходящие в море. Каждый настил принадлежит ресторану или отелю. Днем на настилах стоят шезлонги и зонтики, а ближе к вечеру их заменяют сервированные столы. Это удобно, потому что вся деревня живет по расписанию.

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В Селимие расположено довольно много отелей и пансионатов, но все они небольшие, на 10 – 12 номеров. От каждой гостиницы к пляжу можно дойти максимум за 5 минут. Единственная трудность – большинство местных не говорят на английском языке, только на турецком, так что приготовьтесь время от времени сталкиваться с непониманием.

В Селемие отдыхают в основном сами турки, поэтому меню на английском есть далеко не во всех местах. Но справиться все равно можно. Зато есть возможность насладиться турецкой музыкой, посмотреть на привычки и манеры людей и лучше прочувствовать настроение этого места. Например, турки после каждого ужина едят сладости. Десертные в городе открыты до самой ночи.

Закрытый залив популярен у яхтсменов – сюда часто заходят катера и яхты во время прогулок и длительных путешествий, также суда всегда могут укрыться здесь от шторма. Поэтому вы будете плавать в чистейшей воде рядом с прекрасными яхтами. Без прогулки на катере тоже не обойдется!

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Для любителей рыбалки в бухте открываются замечательные возможности. Мужчины в Селемие берут сапы и лодки, а через полчаса возвращаются с уловом. Поэтому в ресторанах подают только свежую рыбу. Кстати, так как место "для своих" вкусно готовят везде. А это ли не самое важное в отпуске?