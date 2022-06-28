Россиянам дали совет насчет планирования путешествий за границу

«Дело в том, что безналичный курс намного выгоднее наличного: если наличка стоит где-то 80 рублей, то безнал — 55-60. Так что, оплачивая турпакет целиком в рублях, можно получить все услуги по доступному курсу. Конечно, за границу можно просто поехать с наличкой, но у нас есть лимит на вывоз валюты, да и купить ее можно только в случае поступления в обменный пункт. Никаких жалоб от организованных туристов мы не получали, в том числе, и от тех, кто отдыхает в европейских странах», — добавил Горин.