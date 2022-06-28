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1 час назад

Туристов призвали не бояться лететь в Турцию из-за ливней

Москва24

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова в разговоре с Москвой 24 призвала туристов не бояться лететь на юг Турции.

Туристов призвали не бояться лететь в Турцию из-за ливней
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Ранее сообщалось, что на север Турции обрушились мощные ливни, спровоцировав наводнение в некоторых провинциях.

Разгул стихии привел к тому, что реки вышли из берегов, были размыты дороги, несколько мостов рухнули. Местные власти объявили красный уровень опасности.

По словам Осиповой, в основном туристы едут отдыхать на юг Турции и сейчас там катаклизмов нет.

"Если бы нам добавили количество рейсов, полетело бы еще больше туристов, мы просто испытываем нехватку самолетов. А так спрос на Турцию большой. Поэтому Анталия у нас всегда заполнена нашими туристами. Там можно как за небольшую цену отдохнуть, так и за очень высокую",

– говорит эксперт.

Кроме того, помимо Турции, сейчас россияне могут отдохнуть в Египте, Объединенных арабских эмиратах, Абхазии, Армении, Узбекистане, Белоруссии или Казахстане, заключила Осипова.

Заграница,Наталья Осипова,
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