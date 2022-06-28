Туристов призвали не бояться лететь в Турцию из-за ливней

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова в разговоре с Москвой 24 призвала туристов не бояться лететь на юг Турции.
Ранее сообщалось, что на север Турции обрушились мощные ливни, спровоцировав наводнение в некоторых провинциях.
Разгул стихии привел к тому, что реки вышли из берегов, были размыты дороги, несколько мостов рухнули. Местные власти объявили красный уровень опасности.
По словам Осиповой, в основном туристы едут отдыхать на юг Турции и сейчас там катаклизмов нет.
"Если бы нам добавили количество рейсов, полетело бы еще больше туристов, мы просто испытываем нехватку самолетов. А так спрос на Турцию большой. Поэтому Анталия у нас всегда заполнена нашими туристами. Там можно как за небольшую цену отдохнуть, так и за очень высокую",
– говорит эксперт.
Кроме того, помимо Турции, сейчас россияне могут отдохнуть в Египте, Объединенных арабских эмиратах, Абхазии, Армении, Узбекистане, Белоруссии или Казахстане, заключила Осипова.