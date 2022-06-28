Туристов призвали не бояться лететь в Турцию из-за ливней

"Если бы нам добавили количество рейсов, полетело бы еще больше туристов, мы просто испытываем нехватку самолетов. А так спрос на Турцию большой. Поэтому Анталия у нас всегда заполнена нашими туристами. Там можно как за небольшую цену отдохнуть, так и за очень высокую",