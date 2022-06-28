Где можно сфотографироваться с Языком тролля

Trolltunga, или Язык Тролля — это необычный каменный выступ на высоте 350 метров на горе Скьеггедаль (Норвегия). Почему он так называется и какие легенды существуют об это месте, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Martyn Smith/Flickr Martyn Smith/Flickr

Каменный выступ считается одним из красивейших мест Норвегии: он возвышается над озером Разенган на высоте 700 метров и своей формой напоминает язык, за что и получил такой название. Как гласит старинная норвежская легенда, в тех краях жил тролль, который любил острые ощущения, тем самым постоянно испытывая судьбу: нырял в глубокие омуты, прыгал через пропасти. Однажды он решил проверить, правда ли, что лучи солнца смертельно опасны для троллей. На рассвете он высунул язык из своей пещеры и… окаменел навеки.

Скала как магнит притягивает современных авантюристов: восхождение к вершине можно совершить со второй половины июня по середину сентября. В остальное время года погодные условия не позволяют подняться на гору, чтобы полюбоваться местным пейзажем. Длительность экскурсии приблизительно составляет 8-10 часов. Подъем преодолевается пешком.

TerjeN/wikipedia.org

Язык Тролля — это не единственная достопримечательность в Норвегии, связанная с этим мифическим существом. Так, самый известный маршрут в стране называется — Дорога троллей (или Лестница троллей), которая славится своей историей и уникальным ландшафтом. Тропа является частью национальной дороги Norwegian County Road 63, а участок, известный всему миру, соединяет между собой Олданснес и Валлдал. Города находятся в двух разных долинах, которые веками были разъединены ущельями и горными реками. Маршрут протягивается на 106 километров и представляет собой узкую трассу с 11 крутыми поворотами. Кстати, лестницей дорогу называют из-за крутого серпантина, каждый поворот которого напоминает ступеньку лестницы.