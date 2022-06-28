За что могут осудить местные в Турции

В Турции есть много законов, которые касаются туристов. Например, нельзя фотографировать некоторые военные объекты, а также вывозить что-то с территорий археологических раскопок. Если о законах знают многие туристы, то про обычаи в Турции осведомлены не все. С осуждением местных можно столкнуться в нетуристических местах, например, если вы просто захотели прогуляться по городу. В материале “Рамблера” — о том, чего не стоит делать, чтобы не получить осуждение со стороны местных жителей Турции.

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Не ходите по улице с алкоголем

Так как большая часть населения Турции — мусульмане, они не приемлют употребление алкоголя вообще. Во многих странах его продажа запрещена законом, но в Турции те, кто не является приверженцем религии, могут спокойно употреблять спиртное. Тем не менее, лучше всего делать это в барах, кафе или отелях, так как если вы пройдетесь с бутылкой в общественном месте, можете поймать на себе много косых взглядов. Особо консервативные турки могут подойти к вам и сделать замечание.

Девушки в хиджабе — не достопримечательность

Если вы будете гулять по жилым районам Турции, есть вероятность встретить девушек в одежде, скрывающей голову, тело и лицо. У многих женщин видны только глаза. Это — специальная накидка, которую носят женщины в исламе. На муниципальных пляжах можно даже увидеть, как в такой одежде купаются. Не стоит глазеть на это и заострять внимание на этих женщинах, уж тем более запрещено их фотографировать. Иначе вы можете получить замечание от их супруга, который попросит вас удалить фото.

Посещайте достопримечательности в соответствующей одежде