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1 час назад

Названы самые популярные у россиян зарубежные курорты этого лета

Inc-Newsиещё 1

Несмотря на нынешнюю недоступность многих стран, выбор у российских путешественников все-таки есть. Исследование специалистов показало, что текущим летом самыми популярными курортными странами для россиян стали Турция, Египет и ОАЭ.

Названы самые популярные зарубежные курорты этого лета
Фото: Inc-NewsInc-News

Турцию выбрали более сорока процентов тех, кто запланировал отдых за рубежом. Чуть более тридцати процентов остановились на Египте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Лишь минимальное количество граждан рассчитывают отдохнуть в Европе или других странах, даже несмотря на то, что лететь придется с пересадками, с переплатой и риском столкнуться с проблемами плохого отношения к себе.

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