Названы самые популярные зарубежные курорты этого лета

Несмотря на нынешнюю недоступность многих стран, выбор у российских путешественников все-таки есть. Исследование специалистов показало, что текущим летом самыми популярными курортными странами для россиян стали Турция, Египет и ОАЭ.

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Турцию выбрали более сорока процентов тех, кто запланировал отдых за рубежом. Чуть более тридцати процентов остановились на Египте и Объединенных Арабских Эмиратах.