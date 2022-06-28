Названы самые популярные зарубежные курорты этого лета

Несмотря на нынешнюю недоступность многих стран, выбор у российских путешественников все-таки есть. Исследование специалистов показало, что текущим летом самыми популярными курортными странами для россиян стали Турция, Египет и ОАЭ.
Турцию выбрали более сорока процентов тех, кто запланировал отдых за рубежом. Чуть более тридцати процентов остановились на Египте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Лишь минимальное количество граждан рассчитывают отдохнуть в Европе или других странах, даже несмотря на то, что лететь придется с пересадками, с переплатой и риском столкнуться с проблемами плохого отношения к себе.