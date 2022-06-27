Кровь с молоком: где находится озеро с розовой водой

На юго-западе Австралии, на острове Мидл-Айленд находится озеро Хиллиер, окруженное песком и эвкалиптовым лесом и отделенное от океана узкой полоской земли. Почему оно наполнено розовой водой и какие легенды ходят об этом месте, читайте в материале «Рамблера».

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Главная особенность озера Хиллиер в том, что оно розовое. Причина столь необычного цвета воды до сих пор не разгадана. Одно время специалисты предполагали, что дело в солености и специфических водорослях, но тесты, проведенные в 1950 году, не подтвердили данных предположений. Однако есть красивая легенда, объясняющая цвет воды в водоеме, будто израненный, но выживший в кораблекрушении моряк попал на необитаемый остров. Он мучился от боли и голода и просил небо об избавлении, пока из леса не вышел незнакомец с кувшинами молока и крови. Он вылил их в озеро, и оно приобрело розовый цвет. Мужчина сказал: «Кровь поможет тебе забыть, что такое боль. Молоко избавит тебя от чувства голода. Тебе стоит лишь окунуться в эти воды». Моряк нырнул в розовую воду и действительно избавился от боли и голода. Навсегда…

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Остров и озеро были замечены во время экспедиции британского мореплавателя Мэтью Флиндерса в 1802 году. Как говорят, капитан Флиндерс заметил Хиллиер, поднявшись на вершину острова. Кстати, позже эту высоту в 185 метров назвали Пиком Флиндерса.

В начале XX века в озере Хиллиер началась добыча соли, однако через шесть лет ее прекратили. Цвет воды озера является постоянным и не изменяется при отборе воды в отдельную емкость. В водоеме можно купаться, но с соблюдением элементарных правил безопасности. Нежелательно находиться в его воде длительное время, так как соль может нанести вред коже и слизистой.